¿Ramón Díaz asume el martes?: River vive horas decisivas, con Ponzio cada vez más cuestionado

En River intentan mantener la calma, pero la noticia se filtra por todos lados y desde un entorno muy cercano se animaron a adelantar que Ramón Díaz podría concretar su vuelta al club el próximo martes. El interinato de Leonardo Ponzio, que empezó derecho, tuvo una considerable baja en los últimos tres partidos y con 12 puntos por jugar, en la CD piensan en un último volantazo. El objetivo es doble: ganar el superclásico en La Bombonera y clasificar a la Copa Libertadores 2027.

El saldo de Ponzio como DT de River es positivo, porque ganó 4 partidos, empató uno y perdió otro. Sin embargo, la derrota ante Huracán, la victoria gasolera ante Estudiantes de Río Cuarto y el empate con Sarmiento en Junín dejaron contra las cuerdas al exvolante, que tiene contrato hasta junio, pero que siempre supo que en diciembre se podía agotar su tiempo, salvó un título en el Clausura.

La era Ponzio tuvo un buen comienzo, pero en los últimos tiempos el rendimiento bajó. (Clarín Fotografía)

Esos tiempos se acortaron en las últimas horas y esto tiene que ver con la presencia siempre latente de Ramón Díaz, un entrenador mirado de reojo por la dirigencia de Stefano Di Carlo, pero con un palmarés incuestionable y la banca de un importante porcentaje de hinchas. No hay unanimidad, pero sí una aceptación que va en alza.

¡Otra vez Belgrano!

A River le quedan cuatro compromisos en el torneo local y tres de ellos serán en como visitante. El domingo visitará ni más ni menos que a Belgrano, que viene de ganarle la final del torneo Apertura. Otra vez se verán las caras en el Mario Alberto Kempes y un mal resultado (incluso un empate), podría dejar sin trabajo a Ponzio. El Millo necesita sumar al menos 9 de esos 12 puntos y un paso en falso podría acelerar la salida de Leo y la vuelta del riojano.

«Ramón Díaz va a ser el nuevo DT este año»

Lo que hace un par de semanas parecía imposible, con el correr de los días se transformó en realidad y Ramón está muy cerca de River. El círculo de periodistas partidarios así lo reflejó en las últimas horas y uno fue a fondo. «Hay una decisión tomada en River: Ramón Díaz va a ser el nuevo DT este año. Simplemente resta ver cuándo y cómo ocurrirá», indicó Germán Balacarce.

En DSports, el periodista sostuvo que si River pierde en Córdoba el fin de semana ante Belgrano, el riojano asumirá el martes, en la previa al clásico con Racing y el Superclásico contra Boca en la Bombonera.