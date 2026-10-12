El Mundo River, atento a la vuelta de Ramón Díaz: ¿rumores infundados o realidad?

River estuvo 21 días sin jugar, los flashes se fueron para otro lado y en la vuelta, después del magro 1-0 sobre el descendido Estudiantes de Río Cuarto, se movieron las estanterías. ¿Qué pasó? Un posteo de Emiliano Díaz tuvo el “me gusta” de Rodolfo D’Onofrio y el Mundo Millonario entró en estado de alerta. El hijo de Ramón mencionó un “último deseo” de Ramón y los rumores se multiplicaron.

La semana pasada, Corinthians vino a la carga por el riojano, la respuesta fue negativa y en las últimas horas ese puesto fue ocupado por Clarence Seedorf. Después de unos días, Emiliano utilizó su cuenta de Instragram y escribió: “Hoy tengo el deber de acompañar a mi padre en su último sueño”.

Obviamente, la publicación tuvo muchos likes hasta que apareció el de Rodolfo D’Onofrio, para muchos hinchas el mejor presidente de la historia del club. Es cierto que Ramón fue el DT en el inicio de su gestión, aunque venía de la CD anterior y después dio un portazo; pero también que la voz (o el dedo) de Rodo es muy autorizada en la actual dirigencia. Lo era con Jorge Brito y lo es con Stefano Di Carlo.

En el medio, un partido clave

Leonardo Ponzio ganó cuatro de los cinco partidos que dirigió a River, pero igual es mirado de reojo. Y esa situación genera grietas entre los hinchas. Para ser formales, le hicieron un contrato de un año, pero la realidad es que se trata de un interinato. Cada juego es una final para el exvolante y el miércoles, ante Sarmiento, en Junín, será una prueba de fuego.

El Millonario necesita los puntos para meterse en zona de clasificación en el torneo Clausura, pero además para pelear en la tabla Anual y entrar a las Copas, si es posible la Libertadores, mejor. Con el plantel que tiene, necesita altos ingresos y la “Gloria eterna” es el único que los proporciona.

Con los múltiples rumores sobre la vuelta de Ramón instalados, la noticia ganó espacios en los medios y la mayoría de los que realizan la cobertura diaria se animó a decir que el retorno de Díaz no era descabellado. Sostienen que el crédito de Ponzio se termina si no pelea el campeonato y en ese caso, el rionajo entra en la pelea, algo que hasta hace un tiempo era imposible. Un posteo, un like y el resultado del miércoles pueden acelerar los tiempos.