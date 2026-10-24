Regional Amateur: comienzan los octavos de final de la zona Patagónica

Esta domingo se disputarán los partidos de ida de los octavos de final de la zona Patagónica del Regional Amateur. Los equipos de Río Negro y Neuquén buscarán un lugar en la próxima instancia del torneo.

Uno de los cruces destacados tendrá lugar desde las 16, cuando Atlético Regina reciba a San Patricio del Chañar. El Albo llega a esta instancia tras eliminar a Sportsman de Choele Choel en la segunda ronda, con un global de 7-2. El Santo, por su parte, superó la fase de grupos en una de las zonas más exigentes y avanzó después de eliminar a La Amistad. Emilio Cubria será el árbitro del encuentro.

Desde las 15, Deportivo Roca visitará a Jorge Newbery en Patagones, con el arbitraje de Lucas de Dios. El Naranja buscará un resultado favorable como visitante para definir la serie en el Luis Maiolino. Para este cruce, el equipo roquense no contará con Carin Najul, quien sufrió una lesión en el último duelo de la fase regular.

La programación continuará a las 16 con el duelo entre Maronese y Estudiantes de Bariloche, que tendrá a Germán Macchi como juez principal.

Por último, desde las 17, Cruz del Sur se medirá con Alianza de Cutral Có en la cordillera. Danilo Viola será el encargado de dirigir el encuentro.

Todos los cruces de la tercera ronda del Regional Amateur

Partidos de ida: domingo 25 de octubre.

Partidos de vuelta: domingo 1 de noviembre.

Camioneros de Río Grande vs. Bancruz de Río Gallegos. Boxing Club de Río Gallegos vs. Escorpión de Río Gallegos. JJ. Moreno de Puerto Madryn vs. Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia. CAI de Comodoro Rivadavia vs. Deportivo Villalonga. Jorge Newbery de Viedma vs. Deportivo Roca. Atlético Regina vs. San Patricio del Chañar. Maronese vs. Estudiantes Unidos de Bariloche. Cruz del Sur de Bariloche vs. Alianza de Cutral Co.

Los equipos mencionados en primer término serán locales en los partidos de ida.

Cómo sigue el Regional Amateur

La cuarta ronda se disputará el 8 y el 15 de noviembre, con los siguientes cruces:

A: Ganador 2 vs. Ganador 1.

B: Ganador 3 vs. Ganador 4.

C: Ganador 5 vs. Ganador 6.

D: Ganador 8 vs. Ganador 7.

Los equipos mencionados en primer término serán locales en los partidos de ida.

*Con información de Ascenso del Interior