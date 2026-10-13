Roca Rugby Club se coronó campeón en el Torneo de La Flor 2026

La M2 (17 y 18 años) del Roca Rugby Club se quedó con el título en el Torneo de La Flor 2026 que se disputó en las instalaciones del Neuquén RC, con una buena cantidad de equipos participantes. La competencia, reservada para las categorías 2008 y 2009, tuvo una gran final entre los campeones y los dueños de casa.

En la fase de grupos, la juvenil del Roca RC ganó sus dos encuentros contra Neuquén Azul, por 28-0 y ante URAV XV, por 31- 0. En semifinales, el equipo Rojo se impuso a Marabunta por 14-5 y en la definición fue 10-5 contra Neuquén Blanco.

Un escenario ideal

En una jornada nublada y con lluvia durante la final, tanto Roca como Neuquén alternaron la posesión de pelota, hasta que en una jugada por la punta, el combinado local marcó el primer try del partido. El conjunto roquense, que conoce de remontadas, volvió para trabajar el partido.

A los pocos minutos, después de una gran jugada colectivas, el medio scrum del Roca, Simón Valbuena, habilitó a su compañero Benicio Flores con un pase a distancia para que apoye en el ingoal neuquino y deje las cosas igualadas. Con el try convertido, Roca se adelantó 7-5. Ya en la segunda parte, el conjunto roquense impuso condiciones y con un penal de su apertura, Ignacio Flores, definió la historia.

La clave del campeón

La M2 del Roca Rugby Club cuenta con jugadores que se conocen desde chicos y este año se han ensamblado dos categorías (2008/2009) para conformar un gran equipo. Eso se vio reflejado en el Torneo de La Flor. Se trata de una camada que juega un rugby vistoso, con talento, atrevimiento y personalidad.