San Martín de Formosa, el difícil escollo para Cipolletti en la final del Federal A

El equipo de Formosa viene de eliminar a Olimpo, en un duelo de favoritos. Va por su primer ascenso al segundo escalón del fútbol argentino.

Después de perder la final por el segundo ascenso el año pasado contra Atlético Rafaela, San Martín de Formosa arrancó esta temporada como uno de los grandes favoritos y así lo ratificó fecha a fecha. Llega en gran forma a la final con Cipolletti, que lógicamente tomó nota de las virtudes de su rival en la definición del Federal A.

En la primera fase, San Martín ganó con contundencia el grupo al terminar primero con cuatro puntos de ventaja sobre sus escoltas. Incluso le hizo un buen partido a Racing en la Copa Argentina donde apenas cayó 1-0 en el duelo de 32avos.

Una gran campaña 16 partidos ganó el Franjeado de Formosa en el campeonato. Empató 7 y perdió 5. De local no sufrió ninguna derrota.

Pasó tres fechas sin ganar en el primer tramo, pero se recuperó con tres triunfos al hilo. No perdió dos partidos seguidos en ningún momento del campeonato. Además, mantuvo el invicto en su cancha durante todo el año. Las dimensiones pequeñas del estadio 17 de octubre (solo entran 3.000 espectadores) fueron un aspecto clave para convertirlo en una fortaleza.

En la zona campeonato marcó condiciones de entrada y se cortó en la tabla al ganar los primeros cuatro partidos. Solo perdió un encuentro y otra vez terminó primero. En los playoffs, superó las dos llaves sin derrotas. Le ganó a Atenas en Córdoba y luego empató de local en los cuartos de final.

Contra Olimpo, igualó en Bahía Blanca y ganó cómodamente en su cancha por 2 a 0. En los dos duelos golpeó de manera tempranera con goles antes de los 15 minutos, un aspecto en el que Cipo deberá estar atento.

Retoque técnico parecido al de Cipo

En el cuerpo técnico, pasó algo similar a lo que ocurrió en el Albinegro. A fines de la temporada pasada, se fue el DT Martín Martos y lo reemplazó su ayudante, Marcelo Rubino. El técnico logró meter al equipo en la final por el segundo ascenso y lo ratificaron en el cargo para el 2026. Así como ocurrió con Enríquez en Cipo, la apuesta por la continuidad rindió sus frutos.

Apoyados en la experiencia de Gervasio Núñez y Ricardo Tapia, ambos de 38 años, San Martín se quiere tomar revancha del año pasado y lograr su primer ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino.