Sigue la mala racha: «Es un momento muy duro», lamentó Colapinto tras el abandono en Austin

La cosa viene muy torcida. Lo que suponía ser el reinicio para Franco Colapinto en la parte final del campeonato de Fórmula 1, su etapa preferida de calendario al correrse en el continente americano, resultó una prolongación de la mala racha.

El Gran Premio de los Estados Unidos, fecha 18 del Mundial 2026, dejó al piloto de Alpine con las manos vacías y sumando su tercer abandono en cuatro competencias; un contraste total con lo hecho por el pilarense hasta el Gran Premio de España, la última vez que sumó puntos este año.

Nada salió bien en el Circuito de Las Américas, donde hoy triunfó el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) y quedó a un paso del título. El argentino no pudo avanzar en la largada, tras partir 20°, y rápidamente quedó atascado en el tráfico.

¡FRANCO COLAPINTO AFUERA EN LA VUELTA 37! Desde el box de Alpine le pidieron al piloto argentino que retire el auto. 📺 Mirá TODA la 🏎️ #Formula1 por ESPN en el Plan Premium de Disney+ https://t.co/xn8YpuhLAJ — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 25, 2026

Lo peor llegó en el 37° giro, cuando se defendía de los ataques del inglés Arvid Linblad (Racing Bulls). Un toque entre ambos dañó el Sidepot (pontón) derecho del A526 y generó inmediata pérdida de rendimiento, lo que motivó la deserción del argentino.

«Fue una carrera dura, muy difícil y con muchos daños al final. Me toqué con Arvid y se rompió mucho el auto. Fue un fin de semana duro, con la penalización que hizo muy complicado todo«, lamentó Franco en rueda de prensa.

"ME TOQUE CON ARVID Y SE ROMPIÓ MUCHO EL AUTO" Franco Colapinto después de abandonar en Austin. 📺 Mirá TODA la 🏎️ #Formula1 por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla https://t.co/e2tDDAMZ2u October 25, 2026

«Fue elección mía largar con goma dura y ver si podíamos hacer algo distinto a los demás, pero lamentablemente no funcionó. Hubo mucho tráfico, me quedé muy trabado atrás de los Williams y no pude avanzar», agregó el argentino respecto al desarrollo de su competencia.

Lo «positivo» dentro del escenario tan desolador para el piloto argentino es que el próximo fin de semana, en el «Hermanos Rodríguez» de México, llegará la revancha; la segunda de la seguidilla de competencias en suelo americano.

«Habrá que trabajar para México, que por suerte viene bastante rápido, e intentaremos recuperarnos de esto. De no tener ningún abandono, a tres en cuatro carreras. Hay que cortar esta racha, está siendo muy duro. Intentaremos volver mejores», cerró Colapinto.