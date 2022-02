Aseguran que Djokovic se vacunó después del escándalo en Australia

El biógrafo de Novak Djokovic aseguró que el número uno del mundo se habría vacunado después de su malograda participación en el Abierto de Australia. Gentileza..

Después de que Novak Djokovic vio a Rafael Nadal consagrarse en el Abietto de Australia, donde no pudo estar presente luego de que el Gobierno local le revocó la visa para ingresar al país porque no estaba vacunado contra el Coronavirus, el tenista serbio había tomado la decisión de inocularse y fue una persona cercana al número uno del mundo el que reveló una noticia que tiene con incertidumbre al mundo del tenis.

El alemán Daniel Muksch, quien es el biógrafo personal del afamado tenista serbio, aseguró en declaraciones realizadas en Serbia que gente del círculo íntimo de Djokovic hizo circucular esta versión que afirma que fue vacunado contra e Coronavirus para continuar con su campaña deportiva

“Por lo que de su entorno, creo que se está vacunando. Quizá ayudó lo que le pasó en Australia y la final con el título que conquistó Nadal. Puede ser que los 21 Grand Slams de Rafa lo estén impulsando a hacerlo”, comentó Muksch, quien sorprendió con sus declaraciones.

Muksch comentó que Nole siempre se comportó de forma muy particular y que su deportación de Australia no lo sorprendió en absoluto. “Este papel está muy arraigado en su personaje. Hay una buena cita suya que asegura que ‘no todos los campeones se hacen en los clubes de los ricos’. No da nombres, pero puedes adivinar a quién se refiere”, afirmó.

Djokovic se habría molestado con las conferencias de prensa que brindó su padre durante el escándalo en Australia. Gentileza.

Su biógrafo acerca de esas conferencias de prensa que dio el padre de Djokovic, señalando que su hijo estaba confinado en un hotel de inmigrantes en Melbourne, no fueron del gusto del tenista. “Nole nunca se opondría públicamente a su padre. Fue educado de esa manera. Por otro lado, definitivamente no aprueba lo que sucedió en Belgrado durante los días locos en Melbourne”, explicó Muksch.