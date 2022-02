Medvedev dejó en claro que promete la paz en todo el mundo

El ruso Daniil Medvedev, quien está jugando el ATP 500 de Acapulco, reconoció que esta a favor de la paz en todo el mundo. Gentileza.

El ruso Daniil Medvedev, quien a partir del lunes pasará a ser el nuevo número uno del mundo del tenis de manera oficial, habló del conflicto bélico que se desató entre su país y Ucrania, dejando en claro su postura, en la que reconoció que quiere promover la paz en todo el mundo.

“Siendo tenista quiero promover la paz en todo el mundo. Jugamos en muchos países diferentes. Estuve en tantos lugares como junior y profesional. No es fácil escuchar estas noticias. Estoy a favor de la paz”, expresó el ruso, quien venció a al japonés Yoshihito Nishioka y pasó a semifinales del ATP 500 de Acapulco.

Medvedev aseguró que “en estos momentos, entiendes que el tenis a veces no es tan importante” y describió su jornada como “una montaña rusa con muchos sentimientos”, ratificando que “voy a hacer todo lo que puede para promover la paz en todo el mundo, de eso no hay dudas”.

El español Rafael Nadal, quien viene de vencer al estadounidense Tommy Paul y que será rival de Medvedev en la próxima ronda del certamen en México, después de su victoria se refirió a la guerra. “Puedo opinar como ciudadano, no como tenista”.

Rafael Nadal no entiende cómo en esta época hay guerras y aseguró que espera que todo lo que está pasando termine rápido. Gentileza.

Aseguró que “no quiero referirme acerca de culpables, de cuál es el problema o no, pero sea como sea en este momento y en el siglo que estamos me parece increíble que haya guerras. Se me escapa de mi cabeza en todos los sentidos. No lo puedo comprender, ojalá se termine lo antes posible. Que haya los menos afectados posibles, las menores perdidas posibles, que se acabe ya. Son noticias desoladoras, incomprensibles”.