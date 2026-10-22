Tremendo elogio a Santiago Beltrán: «El estilo de Real Madrid, me hacer acordar a Casillas»

Santiago Beltrán se ganó el puesto en un puñado de partidos y hoy es un arquero que miran desde Europa. Brilló rápidamente en River, ya está es habitué en las convotarorias de Lionel Scaloni en la Selección Argentina y en el medio, llueven los elogios.

Roberto Bonano, exarquero del Millonario y una referencia, habló en una entrevista con Súper Depor Radio, en donde se refirió a la actualidad de Beltrán y no anduvo con vueltas: lo comparó con Iker Casillas, gloria de Real Madrid y de la Selección de España.

Bonano dejó una marca en River y ahora elogió a Beltrán.

La palabra de Tito Bonano

“A mí me gustaría verlo muchos años en River, sería algo bueno para el fútbol argentino porque tiene futuro de Selección, ya que Dibu con suerte llega al próximo Mundial, por eso imagino a Beltrán como posible arquero de la Selección”, fue la primera respuesta de Tito.

“En cuanto a su estilo lo veo muy sobrio, muy del Real Madrid. En ciertos aspectos me hace acordar a Iker Casillas, un arquero legendario de Real Madrid y que admiro mucho porque lo he visto hacer atajadas increíbles”, agregó.

En la misma línea cerró: “Tiene un físico bastante parecido, no muy alto, pero sí muy potente y transmite mucha tranquilidad. Aunque debutó hace poco, se lo ve súper tranquilo. No entró en un buen momento del equipo y así y todo supo ganarse el puesto”.

Casillas, un icono de Real Madrid y de la Selección de España.

El contrato de Beltrán

Beltrán tiene contrato con River hasta 2027, pero la idea de la dirigencia es renovarlo en los próximos días. Ante los rumores de una posible venta, el objetivo es poner una cláusula de salida de 30 millones de euros y así llevar adelante una negociación favorable. En el Millo, además, ya tienen un par de nombres por si se concreta la salida del joven arquero. Yassine Bounou (Bono), que está en el Al Hilal de Arabia Saudita y Agustín Rossi, ex Boca y actualmente en Flamengo.