Ponzio piensa en cambios en la formación de River para recibir a Racing

Tras la goleada a Belgrano, pero sin perder de vista que todavía quedan tres fechas decisivas donde no tiene margen de error pensando en los playoffs y la tabla anual, River puso primera en la semana. Luego del lunes libre, el Millonario retomó los trabajos y Leonardo Ponzio comenzó a preparar el clásico con Racing en el Monumental.

En la práctica de este martes se dio una jornada de regenerativo y evaluación física de los titulares que vienen de ganarle 3-0 al Pirata. Salvo Fausto Vera, quien sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho y estará fuera de las canchas por al menos tres semanas, no quedaron futbolistas averiados de la visita al Kempes, una buena señal de cara al domingo.

La continuidad de la semana girará en torno a los cambios que empiezan a merodear en la mente de Ponzio. Uno será obligado: Lucas Martínez Quarta se hizo amonestar una vez culminado el triunfo del equipo de Núñez para llegar limpio al Superclásico ante Boca de la 15ª fecha y deberá cumplir la suspensión correspondiente.

El puesto se dirime entre Lautaro Rivero y Tobías Ramírez. Como señal de una posible decisión, el defensor de la cantera fue quien salió a entrar en calor en el Mario Alberto Kempes luego de que Martínez Quarta quedara sentido tras un choque de cabezas con un rival.

En este Clausura, el ex Central Córdoba fue titular como lateral izquierdo ante Rosario Central, con Eduardo Coudet, y sumó pocos minutos con Ponzio; ante Banfield. Si es el elegido, Nicolás Otamendi pasará a ser primer marcador central.

La otra modificación tiene que ver con el posible regreso de Marcos Acuña a la titularidad. Tras perderse la cita en Córdoba producto de un golpe en el empeine en la fecha anterior contra Sarmiento, el Huevo evolucionó favorablemente y trabajó con mayor intensidad con la intención de recuperar su lugar en el lateral izquierdo. Si responde bien en los próximos días, Francisco Ortega saldrá del once.

Otra cuestión que deberá resolver el León con el correr de la semana es si ratifica la apuesta por Lucas Beltrán desde el arranque o vuelve a darle la oportunidad a Sebastián Driussi, el nueve con mayor eficacia del plantel pero cuya fragilidad física lo pone bajo la lupa.

El Millonario necesita sumar puntos en esta recta final para mantenerse en puesto de playoffs (se encuentra sexto en el Grupo B) y, además, no perder la esperanza de clasificar a la Copa Libertadores 2027 (hoy está séptimo, en zona de Sudamericana),

En el clásico con Racing se jugará mucho y lo que está claro es que Ponzio pondrá lo mejor que tiene a disposición.

La probable formación de River contra Racing

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero o Tobías Ramírez, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa; y Lucas Beltrán.