Diez breves

Cinco Saltos

Por estos días y a la velocidad que se mueven los cambios en todos los ámbitos, seguramente alentados por las redes sociales, resaltamos unos diez en forma breve.

El lunes 25 de noviembre se repitieron las manifestaciones por el día internacional de la no violencia contra la mujer. El mismo día recibieron elevadas condenas a dos sacerdotes y un jardinero (45, 42, 38 años por violar niños con hipoacusia en el Instituto religioso Próvolo de Mendoza). El papa Francisco, demasiado tarde, solo pidió perdón. José Alperovich, exgobernador de Tucumán y senador nacional, fue acusado por su sobrina por violación, y hoy está con licencia aprobada por unanimidad en el Senado de la Nación por seis meses, sin pérdida de sus fueros.

Las preguntas: ¿donde están los pañuelos verdes? ¿Y el colectivo feminista? O habrá que pensar que hay violadores de tinte aberrante y de los otros, los que pertenecen a la Argentina feudal, como lo fue el recordado hijo del diputado Luque en el sonado caso de María Soledad.

Moralmente todo se fue degradando sobre lo que ya habíamos advertido, vuelve la impunidad, todos libres, las causas se frenan, toman el giro que necesita el poder de turno y no cabe duda que el proyecto “Ficha limpia” va a ser muy resistido por que todos necesitan el escudo de protección. Enrique Aybar, el intendente acusado de violación, “fue reelecto”; Boudou, De Vido, Fútbol para Todos, y una larga lista de delincuentes que se escudan detrás de ser presos políticos, por lo que el armado del gabinete en los puestos claves no es del presidente electo A. Fernández -a pesar de que las noticias dicen “Elige exfuncionarios kirchneristas”-, sino de CFK. Por las dudas les recuerdo a los no tan memoriosos esa frase célebre “vamos por todo”.

Son marionetas que se manejan desde las sombras con otros fines non santos. El caso más reciente lo protagonizó el extinto presidente Kirchner con Roberto Lavagna.

Silvano Giacolla Caruso

DNI 8.119.343