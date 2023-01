El cáncer de mama en primera persona, en «Digo»

Karina Cabrera Langa pertenece desde hace tiempo al grupo “Valkirias Rosas” de Villa Regina, es locutora y hace poco obtuvo la jubilación tras varios años como docente especializada en discapacidad. Hace un tiempo comenzó su participación en DIGO, la app de editorial Río Negro. A través de su programa «Un camino Rosa», propone semanalmente testimonios, ideas, recomendaciones e información vinculada a la temática.



“Hace un año, tras la pandemia, decidí retomar los chequeos de rutina que fui postergando. Fue ahí que me detectaron un tumor en la mama izquierda”, comenta Karina, que rápidamente se sometió a una cirugía en Cipolletti.



El cáncer de mama es el más común entre las mujeres y continúa siendo la primera causa de muerte a nivel mundial para ellas. En Argentina, se detectan alrededor de 21 mil nuevos casos por año y mueren unas 5.800 mujeres.



Mientras cursaba la enfermedad, Karina se contactó con «Valkirias Rosas», un grupo de mujeres que atravesaron o están cursando el cáncer de mama y se organizaron para contenerse y acompañarse. Además, practican deportes grupales que les otorgan beneficios para su recuperación física y emocional. «Somos mujeres que queremos ofrecer el claro mensaje de que hay vida después de esta enfermedad», sostiene.



«Sentimos que hablamos el mismo lenguaje y transitamos por la misma situación. No solamente nos concientizamos, sino que compartimos la vida. Es fundamental no cerrarse a uno mismo. Estar en contacto con personas que están viviendo lo mismo es fundamental y revitalizador»



«Cuando te dicen que tenés cáncer el cuerpo se paraliza. Con ese sentimiento pausás emociones, sueños y proyectos. Creo que lo importante es acompañarnos a que esa parálisis se transforme en lucha, optimismo y esperanza. La vida es un camino súper valioso y en «Valkirias» encaramos juntas ese desafío de superación y constancia».

La Asociación Civil está actualmente conformada por alrededor de treinta mujeres del circuito Alto Valle Este. Se destacan por las actividades de remo en aguas del río Negro, una práctica fundamental para el drenaje de los miembros superiores.

Con el apoyo de profesionales en cada disciplina, las mujeres realizan numerosas actividades. Además practican semanalmente deportes como la natación y el basquet.



Durante octubre, desarrollan un programa de concientización en toda la región: dictan charlas, impulsan actividades recreativas, formativas y deportivas. Cuentan con la colaboración de la doctora Roxana González, médica ginecóloga y la licenciada en Bioimágenes, Liliana Pagliaricci, que es la gestora del proyecto y quien las coordina actualmente.



Además, las mujeres recorren colegios secundarios, participan de ferias, fiestas populares y eventos, ofrecen información a medios de comunicación y a todo espacio donde se las convoque.

La consulta inmediata ante el hallazgo de un nódulo o una dureza en la mama y las consultas regulares al servicio de ginecología son la mejor manera de asegurar la detención temprana y el control de la enfermedad.



Karina tomó esta situación de salud y decidió transformarla en activismo y concientización. «En el cáncer aprendí que la detección temprana es fundamental. Es crucial llevar el mensaje de que no hay que postergar los estudios médicos. No hay excusas, el tiempo para su salud tiene que estar. Siento que las cosas no pasan por algo, sino para algo. Quiero concientizar y dar testimonio sobre la temática».

«Un Camino Rosa» se llama el programa que lidera Karina Cabrera Langa y se estrena todos los miércoles en “DIGO”. «Estoy muy emocionada de estar en este espacio. Pretendo mostrar que la palabra cáncer no nos tiene que paralizar, que siempre hay gente que puede ayudarte. Quiero llegar con información clara y certera que permita concientizar para prevenir».