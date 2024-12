Con el dólar reactivado por el aguinaldo y las vacaciones, anunciaron otra flexibilización del cepo

Tras tocar un piso de $ 1.050, el dólar “blue” inició un rebote que lo llevó a terminar la semana por encima de los $ 1.100. La suba frizó, al menos momentáneamente, la expectativa de algunos analistas acerca de que la cotización paralela podía perforar los $ 1.000.

En este repunte confluyeron la baja de la tasa de interés de referencia del Banco Central, compras de oportunidad por la fuerte caída, y una mayor demanda de billetes vinculadas al turismo.

Por otro lado, los agentes económicos tomaron nota de los dichos del presidente Javier Milei, quien admitió que era una preocupación la baja abrupta de la divisa porque podía afectar a un sector de la economía.

“Queremos que la gente en vez de demandar pesos, directamente transaccione en dólares para evitar una caída más rápida del tipo de cambio”, había dicho el presidente durante una entrevista en el programa de streaming Carajo.

Fue el día posterior a su discurso por el primer año de gobierno, donde anunció la implementación de “la competencia de monedas”.

En el diálogo admitió que “la rápida baja nominal del dólar” (con piso con $ 1.050) “podría llevar a muchas empresas a la quiebra”.

“El problema que el dólar caiga tan rápido es que me mande a un montón de sector a la quiebra. Hoy el problema es ese”, indicó.

Milei explicó que con “la competencia de monedas creamos demanda de dólares” que no se liquidan en el mercado y por ende no presionan sobre el tipo de cambio.

La explicación dada por el presidente devela la intención del gobierno de ponerle un freno a la baja del dólar. En consecuencia, los agentes interpretaron que ya no había más margen para la caída y volvieron por los billetes.

En paralelo, las palabras del presidente llevaron cierto alivio al sector industrial, que detrás del pedido de “nivelar la cancha” esconde la real exigencia de tener un tipo de cambio más alto que lo proteja de las importaciones y le facilite las exportaciones.

Dólar reactivado: el impacto del aguinaldo y las vacaciones

A su vez, la demanda también se activó por el cobro del aguinaldo que volcó más pesos al mercado y por la compra de quienes tienen planificados viajes al exterior.

Si bien en una semana se elimina el impuesto País, el denominado “dólar tarjeta” seguirá afectado por otras percepciones y tendrá un valor del orden de $ 1.350, con lo cual la mejor opción financiera para gastos en el exterior es el efectivo, descontando los riesgos de seguridad que eso conlleva.

La cotización de $ 1.105 de este viernes -$ 1.117 en Córdoba- resulta un incremento de $55 en la semana. Así el spread con la cotización oficial del Banco Nación ($ 1.040) pasó a ser del orden de 6%.

Los dólares financieros tuvieron un recorrido similar. El MEP terminó en $ 1.070, con un incremento semanal de $ 30, mientras que el Contado con liquidación (CCL) subió $ 20 a 1.090. Cabe apuntar que ambas cotizaciones muestran menos volatilidad dado que continúan las intervenciones del Banco Central para evitar un incremento de los pesos en circulación. No obstante, con el escenario planteado por el presidente, no se descarta que pueda haber modificaciones en esta política.

En este esquema, el Banco Central continuó con la acumulación de reservas y compró U$S 34 millones, sumando en la semana U$S 697 millones. En lo que va de diciembre ya incorporó U$S 1.142 millones.

En lo que respecta a las cotizaciones a futuro, los operadores descuentan que a partir del marzo el gobierno reducirá a 1% el ritmo de devaluación. Así se observaron bajas de hasta 1,5% para los contratos a más largo plazo.

Este movimiento fue reflejo de la frase “cada vez más cerca de bajar el crawling peg al 1%”, que publicó el ministro Luis Caputo en su cuenta de “X” tras conocerse el favorable dato de inflación.

Flexibilizan cepo para profesionales

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) elevó el cupo de dólares que los profesionales que trabajan para el exterior pueden ingresar sin liquidarlos al tipo de cambio oficial.

A partir de enero de 2025, se permitirá el ingreso de hasta U$S 36.000 anuales, lo cual representa un incremento del 50% respecto al límite actual de US$ 24.000.

La norma alcanza los cobros de exportaciones de servicios prestados por personas humanas en los siguientes rubros: mantenimiento y reparaciones; servicios de construcción; servicios de telecomunicaciones; servicios de informática; servicios de información; cargos por el uso de la propiedad intelectual.