El impulsor de la dolarización se sumó al equipo de Milei y explicó cómo aplicaría la medida 

Emilio Ocampo, reconocido economista y autor de un reconocido libro sobre la «dolarización», anunció su incorporación al equipo económico de La Libertad Avanza, de Javier Milei. La noticia llegó después de que el líder libertario obtuviera la mayoría de los votos en las recientes Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO). Cómo se llevaría a cabo el proceso.

El profesor universitario en la Universidad de Buenos Aires tiene experiencia en bancos de inversión como Citibank y Morgan Stanley. Emilio Ocampo es un docente ampliamente reconocido por el equipo de Milei, debido a su enfoque en la dolarización como una posible solución para los desafíos económicos de Argentina.

Me llamó @JMilei y me pidió que lo asesorara en los temas relacionados con la dolarización.



Le respondí afirmativamente.



Me sumo al equipo.



VLLC!