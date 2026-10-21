El riesgo país cerró en 674 puntos tras una jornada volátil

El riesgo país argentino, elaborado por JP Morgan, cerró la jornada en 674 puntos básicos, en una rueda marcada por la volatilidad y los cambios de tendencia en el mercado financiero.

El riesgo país cerró en 674 puntos básicos

Durante las primeras horas de operaciones, el indicador llegó a bajar hasta 21 puntos, lo que generó expectativas de una mejora temporal en la percepción de los inversores sobre la deuda soberana. Sin embargo, el movimiento se revirtió durante la tarde y el índice terminó la jornada en terreno positivo, tras borrar la caída inicial.

En contraste con la evolución del riesgo país, los bonos soberanos en dólares mostraron un desempeño favorable. Los Bonares, títulos emitidos bajo legislación argentina, registraron una suba promedio del 0,4% al cierre de la rueda bursátil.

El comportamiento dispar de ambos indicadores reflejó la cautela que persiste entre los inversores, en una jornada en la que los activos de renta fija lograron sostener ganancias pese a la volatilidad financiera.