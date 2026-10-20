En una rueda “serrucho”, el riesgo país pasó de ser un problema a un alivio

Lo que apuntaba a ser un día muy complicado para la Argentina en materia financiera terminó siendo una jornada de alivio con una leve baja del riesgo país. En la apertura de los negocios de este martes, el petróleo tocó los U$S 111, lo cual impactó en los mercados internacionales ante los temores de rebrotes inflacionarios y de la suba de la tasa de interés.

El riesgo país bajó a 672 puntos tras tocar un máximo de 710

En ese momento, los bonos argentinos perdieron hasta 1,5% y el riesgo país llegó a los 710 puntos.

Al llegar a ese valor, comenzó a observarse un cambio de tendencia y los títulos argentinos iniciaron una corrección positiva. Así, terminaron con alzas de hasta 1%, lo cual hizo que el indicador soberano que elabora el JPMorgan retrocediera a 672 puntos, tres unidades por debajo del cierre del lunes.

No obstante esta reversión vinculada a movimientos de mercado, la percepción general acerca de la Argentina no varió en forma sustantiva.

“En un escenario signado por rendimientos superiores al 12% anual en bonos locales de largo plazo, la cautela bursátil refleja las dudas del mercado respecto de la dinámica política hacia los comicios presidenciales de 2027 y un panorama inflacionario mixto, donde el 1,9% minorista mensual se contrapuso a la aceleración del 3,2% en los precios mayoristas por la presión del petróleo”, señalaron desde Wise Capital.

Otro factor que está influyendo es la falta de acuerdo con el FMI por la tercera revisión, cuyo proceso de auditoría lleva más de un mes sin resolución. En dos semanas, Argentina debe desprenderse de otros U$S 850 millones por un nuevo vencimiento con el organismo.

El tenue alivio aparece por la constante compra de dólares por parte del Banco Central, que este martes sumó U$S 103 millones y ya acumuló en el mes U$S 1.103 millones en octubre.

Cada día que pasa, el mercado sube un grado su intranquilidad a la espera de que el Gobierno defina cómo hará frente a los compromisos de 2027. Ya en enero debe desembolsar U$S 4.500 millones en pagos a acreedores privados.

El faltante se ubica entre los U$S 10.000 y los U$S 15.000 millones, según diferentes análisis.

Subió el dólar

El dólar oficial subió este martes a $ 1495 para la compra y $ 1.545 para la venta, lo que implica una corrección de $ 5 con relación al cierre previo. En tanto, el mayorista completó la jornada en $ 1.516 y $ 1.525 para ambas puntas. El “blue” escaló a $ 1.550 y $ 1.570 en la City porteña, mientras que en Córdoba llegó a $1.586.

Dudas

La incertidumbre política y la volatilidad internacional se retroalimentan a diario y atizan la desconfianza de los inversores.

A esto se sumaron las palabras del presidente, Javier Milei, que negó problemas de ingresos en buena parte de la sociedad, ridiculizando la afirmación de que el sector más postergado de la sociedad tiene dificultades para llegar a fin de mes.

“Es una pelotudez”, dijo el Presidente haciendo referencia a los diferentes informes periodísticos que muestran testimonios en los que los ciudadanos señalan que “el día 20 ya se quedan sin plata”.

Tras las repercusiones de sus palabras en la noche del lunes en Neuquén, Milei contestó por redes sociales apenas bajó del avión que lo llevó a Madrid: “Entiendo que se sientan mal (los periodistas) por haber repetido como loro una frase sin sentido”. Y redobló la apuesta: “Propongo que demuestren no ser tan precarios y contesten: «¿cómo vive durante 10 días una persona sin comer y sin beber?”.

La seguidilla de respuestas de los usuarios al posteo fue un compendio del manual de supervivencia del argentino promedio.

La sensación en el mundo inversor es que expresiones de este tipo revelan inequívocamente que el Gobierno está convencido de que la sociedad avala su propuesta y, por ende, que no se necesitan cambios o ajustes. Los hombres de negocios temen que esta sea una visión errónea y que, como consecuencia, se ponga en riesgo la continuidad del rumbo económico.

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a referirse a la coyuntura durante la reunión de la Mesa Política que este martes se celebró en la Casa de Gobierno.

El jefe del Palacio de Hacienda insistió en refugiarse en el tema internacional, pero en rigor de verdad, Caputo entiende que buena parte del estancamiento de la actividad está vinculado a la amenaza que constituye un posible enfriamiento de las relaciones con los gobernadores más cercanos. Teme que la confrontación por el armado electoral, por ejemplo, frene la discusión por el Presupuesto 2027 o que, al mismo tiempo, surjan nuevos proyectos legislativos con fines electoralistas que apunten a socavar el superávit fiscal.