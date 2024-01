El salario real se desplomó en diciembre: ¿qué pasará en los próximos meses?

Los salarios registrados sufrieron un fuerte embate en diciembre. Ese mes se produjo una fuerte caída en términos reales debido a la aceleración de la inflación, que se colocó en el 25,5%.

Según un informe de la consultora Ecolatina, solamente el salto de la inflación en diciembre dejó pérdidas en los salarios registrados del orden del 10% en términos reales. «La aceleración del último bimestre llevó a que casi la totalidad de los sindicatos que seguimos -muchos de los cuales se encuentran en el siguiente gráfico- llegue en rojo al cierre del año».

Ante este panorama, ¿qué podemos esperar para los próximos meses?

Hay varios elementos de la macroeconomía que no dejan pensar que, en el futuro inmediato, habrá una moderación en los precios. A la fuerte devaluación del tipo de cambio se le sumó la corrección de precios relativos y la “liberación” de muchos otros como las prepagas, los combustibles, las telecomunicaciones y el aumento de tarifas de servicios públicos. «Todo este conjunto garantiza varios meses con inflación de dos dígitos«, especificaron desde la misma consultora.

En particular, prevén que entre diciembre y marzo la inflación promedie 20% mensual. Para Ecolatina, es probable que los sindicatos intenten, para no poder tanto poder adquisitivo, una combinación de paritarias bimestrales/trimestrales pero también se esperan con otras de ajustes mensuales -algunas virtualmente indexadas-, donde seguramente también proliferen las sumas fijas para compensar un alicaído poder de compra. Sin embargo, advirtieron, «todo esto no será suficiente, y el poder adquisitivo de mínima perderá un 10% de su valor durante el verano«.

El salario real se desplomó en diciembre: «Quienes no tengan ajuste van a haber perdido la mitad»

Para el economista Federico Glustein tampoco cree que las paritarias lograrán compensar la inflación: «En diciembre, la caída del salario real estuvo en torno al 13% aunque para 2023 la caída en términos generales podría ser de aproximadamente un 7%, ponderando la baja del sector no registrado que podría haber mermado su poder adquisitivo en un 16/18%. Para 2024 se prevé una retracción de al menos un 14% en todo el año, priorizando el fuerte ajuste del primer cuatrimestre, con posibilidades de hasta un 20% si no refuerzan paritarias«.

Por su parte, Federico Carrera, Co-Founder & COO de High Flow, también hizo su análisis: «Si tenemos en cuenta que la inflación de diciembre fue del 25,5% y que se estima que la de enero rondaría los 20 puntos, quienes no tengan ajustes pronto van a haber perdido la mitad del salario. Las empresas están tomando medidas pero su velocidad parece no alcanzar a la realidad«.

«Pocos han definido un ritmo mensual, algunos se animan a hacerlo cada dos meses, y el ajuste trimestral ya fue la norma general durante el 2023. Siempre que las finanzas acompañen, la empresas se van a ver obligadas a ajustar con mayor velocidad, o a aceptar que van a aceptar dejar ir a aquellos a los que el mercado ofrezca una mejor remuneración«, vaticinó Carrera, sobre lo que podría suceder con las paritarias y los ajustes salariales los próximos meses.

Con información de Ámbito