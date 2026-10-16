El termómetro del gasto para el Día de la Madre en 2026

Feliz. El Día de la Madre es el segundo más importante del año a nivle comercial.

Miles de comercios, pymes y emprendedores a lo largo y a lo ancho del país, esperan el Día de la Madre como una de las fechas clave para los ingresos por venta. Según la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), es la segunda fecha en importancia a nivel de ventas, detrás de navidad y año nuevo.



En 2026, las proyecciones señalan que el nivel de consumo del Día de la Madre se ubicará en los mismos niveles que hace un año, con precios que se ubican en promedio un 20% por encima que en octubre de 2025.



Un informe de la consultora Focus Market estima que el ticket promedio para los regalos a mamá en 2026, será de $55.800, y que el rango de precios va de los $29.900 a los $171.800. Agrega además que la fecha está atravesada por salarios que aún no se recuperan y precios que todavía no se estabilizan.

Para 2026 se esperan niveles de consumo similares a los del Día de la Madre del año pasado. No obstante, pesa el proceso que aún atraviesan miles de familias con salarios rezagados.



“Una parte importante de los hogares todavía está priorizando recomponer su situación financiera antes que aumentar el consumo. Hay argentinos que vienen de meses de atrasos, refinanciaciones y dificultades para llegar a fin de mes, y recién ahora comienzan a salir de esos procesos de mora“, senaló Damián Di Pace director de Focus Market.



En cuanto a los regalos el 39% de los hijos consultados elije “experiencias” para agasajar a mamá, lo que incluye cenas, spa o días de campo. Le sigue en importancia el rubro cosmética y perfumería, elegido por el 17%, y más atrás el rubro indumentaria con el 12%.

Dato $55.800 Sería el ticket promedio para el Día de la Madre en 2026, con precios que van desde $29.900 hasta $171.800.



De la misma forma, el informe indaga sobre los canales de compra para el regalo de mamá. De allí surge que un tercio (33%) de los hijos consultados prefiere los comercios de cercanía o de barrio, mientras que un 25% se vuelca al e-comerce, los marketplaces o las plataformas, mientras que otro 21% elige comprarle el regalo a mamá en un centro de compras o shopping.