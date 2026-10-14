Ranking de inflación en América Latina: qué puesto ocupó Argentina tras registrar una suba de 1,9% en septiembre 2026

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó el 13 de octubre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a septiembre de 2026 y con el 1,9%, consolidó a la Argentina como uno de los países que registró mayores aumentos de precios en América Latina.

El ranking regional de inflación ubicó cerca del país argentino a Venezuela, que mantiene una brecha significativa respecto a las otras economías del cono sur que presentaron, en su mayoría, cifras por debajo del 1,9%.

Argentina en el acumulado del año tuvo una variación de precios del 23,6% y interanual del 33,4%. Este escenario se da en un contexto donde, tras una desaceleración previa, la inflación local mostró una tendencia alcista y complica el cierre del año que preveía el Gobierno.

El ranking de inflación de América Latina

El ranking de inflación compartido por el sitio Infobae reveló que este aún mantiene en la cima a Venezuela. Según los datos del Banco Central de Venezuela, la inflación de febrero fue del 8,40%, el acumulado de los primero nueve meses del año escaló al 225,30%.

Pese a que hubo ciertos periodos de estabilidad, la dinámica de precios en ese país no puede escapar de los grandes desequilibrios macroeconómicos.

Al país venezolano lo sigue Argentina que se ubicó en el segundo puesto con el 1,9%. La evolución del IPC de septiembre estuvo impulsada por aumentos en las tarifas de gas y electricidad, las cuotas de medicina prepaga y los precios de las verduras, tubérculos y legumbres.

Guatemala se ubicó en el tercer escalón del ranking con una inflación mensual del 1,18% en septiembre y fue la única otra economía del relevamiento que, además de Argentina y Venezuela, superó el 1% del mes.

Bolivia lo sigue con el cuarto puesto y con una variación levemente inferior tras ubicarse en el 0,85% de IPC mensual. En quinto lugar se posicionó Brasil con 0,82%, según los datos publicados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE); y en sexto lugar, figura Uruguay con 0,54% de inflación mensual.

Estos primeras cifras dan cuenta de que tanto Bolivia como Brasil tuvieron una inflación mensual que representa menos de la mitad de lo registrado en Argentina, mientras que la economía uruguaya equivale a poco más de la cuarta parte.

Más atrás en el ranking se ubicaron: Honduras (0,48%), El Salvador (0,45%), México (0,42%) y Chile (0,40%).

Colombio ocupó el puesto número 11, con 0,37% de IPC mensual, y República Dominicana, con 0,33%, según el informe del Banco Central de la República Dominicana (BCRD). Es decir que nueve de los 15 países relevados, registraron una variación mensual inferior a 0,5%.

Los últimos tres lugares corresponden a las economías con los menores aumentos de precios del mes: Perú con 0,14%; Costa Rica con 0,11%; y Paraguay con 0,10%.

En el informe sobre los países latinoamericanos se aclaró que Cuba, Nicaragua, Ecuador y Panamá aún no publicaron sus mediciones oficiales de inflación correspondientes a septiembre, por lo que quedaron fuera del ranking. Asimismo, el relevamiento no incluyó a la totalidad de la región, sino a sus principales economías.