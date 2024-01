Itaí Hagman: “La ley omnibus y el DNU ponen por delante un industricidio”

El debate legislativo en relación al DNU y la Ley Omnibus avanza, y la lista de temas económicos y políticos es extensa y profunda. Al respecto, dialogamos con el diputado nacional Itaí Hagman, quien brindó su postura respecto de los principales artículos de la normativa.

PREGUNTA: ¿Cuál es tu primera impresión respecto a la Ley Omnibus y el DNU?

RESPUESTA: Hay determinadas reglas de juego en la democracia. Es muy difícil que tantos temas se puedan discutir en profundidad en un mes, y que tengan el tratamiento que se merecen. El tratamiento exprés para modificar prácticamente todas las leyes que rigen las relaciones económicas, sociales, el sistema electoral, político, o la cultura en la Argentina, sienta un mal precedente, cambia las reglas de juego de la democracia. A partir de ahora quien asume puede cambiar en dos meses toda la ley de la Argentina.

P: De todos los artículos ¿qué es lo más profundo o prioritario?

R: El proyecto implica una desregulación de sectores estratégicos muy importantes, por ejemplo el sector energético. Implicará que los argentinos paguemos el precio de la energía al mismo precio que se paga en los países que no tienen hidrocarburos. Es un sinsentido no solo por las tarifas, sino porque le quita competitividad a nuestra industria, incluso a nuestro agro. Además todo el esquema de privatizaciones, que es un remate del patrimonio público sin ningún criterio. El régimen de grandes inversiones es un saqueo de los recursos estratégicos de la Argentina, donde además no figura la industria.

P: ¿Es buena noticia que el gobierno haya cedido en materia de jubilaciones?

R: La mayor parte de los analistas lo han visto como una concesión, pero yo creo que no es así. En marzo se va a aplicar la fórmula actual, que va a dar muy por debajo de la inflación de estos meses. Pero la fórmula ajusta por rezago, es decir, la jubilación aumenta hoy por lo que pasó hace tres meses, y como la inflación está creciendo, la jubilación corre de atrás. El aumento de abril va a considerar la inflación de febrero, y le van a comer a las jubilaciones la inflación de enero. Anunciaron un bono para febrero. Yo le diría al gobierno ¿por qué no empieza a actualizar las jubilaciones por IPC ahora?

P: Se debate también el manejo del fuego, la ley de bosques o la ley de glaciares ¿qué opina de la cuestión ambiental?

R: Lo ha dicho abiertamente Milei. No cree en las políticas medioambientales. No cree en una política de Estado para protección medioambiental, ni haya que tener una política soberana de gestión de los recursos estratégicos. Por propone abrir la economía, que vengan las inversiones, que se lleven el litio, que se lleven los minerales, que se lleven el petróleo, y supone que eso va a ser bueno para la Argentina porque esas inversiones van a generar trabajo y crecimiento. Siempre que se aplicaron en la Argentina esas políticas, lo único que se dio fue un saqueo de recursos naturales sin que quede nada para el país.

P: El presidente apela al capitalismo como el espejo ¿qué opina?

R: Es que si uno mira los países capitalistas desarrollados a los cuales supuestamente Milei y los libertarios admiran, ninguno se ha desarrollado con este tipo de políticas. Este tipo de políticas como las que se incluyen en la Ley Omnibus o el DNU son más bien propias de economías de enclave. Se parecen mucho más a las de países africanos o de Medio Oriente, que a las de países capitalistas desarrollados como los europeos o Estados Unidos, donde existen políticas de Estado para fomentar determinados sectores y para orientar el proceso inversor en función de una determinada orientación del desarrollo económico.

P: ¿Qué opina de la reposición del Impuesto a las Ganancias?

R: Va a reponer el Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría y a la vez el único impuesto que baja es el que paga el 1% más rico de la sociedad, Bienes Personales. Ese baja fuerte. Si le sumas la moratoria tributaria y laboral, y el blanqueo de capitales, el proyecto es una suerte de amnistía para ricos. Osea, le sube impuestos a la producción y a la gente, pero se lo baja a los más ricos.

P: ¿Es viable subir retenciones?

R: A veces damos el debate de una manera un poco dicotómica. Retenciones sí o no. Cuando en realidad es, en dónde sí, en dónde no, cuál es el nivel óptimo en cada caso. A mí lo que me parece mal de este proyecto es que le pone retenciones a las exportaciones industriales, lo cual le quita competitividad a nuestra industria. Proponen abrir la economía y que los sectores compitan. Pero a la vez establecen trabas para competir. Es decir, por un lado, importar insumos para la producción industrial es más caro, porque tengo que pagar el dólar oficial más el Impuesto País, pero al exportar tengo que cobrar descontando retenciones. Eso para la industria es muy malo. Y lo otro que cuestionamos es la equiparación, en el caso del complejo agroindustrial, de los bienes derivados de los granos. Si le pones el mismo nivel de retenciones a la exportación de granos que a la exportación de un derivado con valor agregado, estás incentivando que se exporte el bien primaria y no que se le agregue valor.

P: ¿Es posible pensar en una economía estable con este modelo?

R: Si este modelo se consolida vamos a volver a una sociedad con desempleo masivo. No estoy diciendo que antes que asuma Milei estaba todo bárbaro. Arrastrábamos desequilibrios macroeconómicos, inflación, dólar, brecha cambiaria. Pero no teníamos un problema de desempleo masivo Estamos frente a una política de industricidio, como vimos en Argentina en el 76, o en los años 90.

Perfil: Itaí Hagman

Itaí Hagman es Licenciado en Economía (UBA). Realizó un posgrado en Educación Popular en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo.

En 2010, fue electo como Presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires.

Autor de los libros “La Argentina Kirchnerista en Tres Etapas” y “La izquierda y el nacionalismo popular ¿Un divorcio inevitable?”.

Es Diputado Nacional (UxP) por CABA desde 2019.