Jóvenes inversores: los desafíos detrás de una tendencia alentadora

Muchos jóvenes invierten en plataformas no reguladas.

Entre los items más buscados en redes sociales -además de viajes, cocina, indumentaria y entretenimiento- se coló la necesidad de comprender y educarse desde temprana edad en materia financiera. Según datos oficiales, entre 2021 y 2022, las cuentas comitentes pasaron de 1,5 millones a 3,6 millones, lo que representó un crecimiento del 140%. En 2023, la tendencia continuó con la apertura de más de 515.000 nuevas cuentas, superando así la barrera de los 4 millones.

Es menester atender esta demanda ya que hay una línea muy frágil entre saber buscar y caer en información perjudicial que propone la facilidad de hacernos millonarios de un día para otro.

Y hay un sesgo muy común cuando hablamos de dinero e inversiones con los jóvenes que están aturdidos de inmediatez: el caso de un amigo de mi amigo que puso 100 dólares en un curso y hoy tiene sus primeros 1000 dólares, a los pocos meses.

En este escenario el emporio cripto y la facilidad de la tecnología hacen su camino para entregar espejos de abundancia inmediata. Por eso fui a buscar la palabra autorizada de Guido Lanzzillota, quien desde sus funciones como flamante presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires Joven viene trabajando un importante número de acciones dedicadas a tratar especialmente esta problemática.

Según Guido, “este aumento en la participación juvenil en el mercado es una señal alentadora, pero también plantea importantes desafíos.”



“La falta de educación financiera formal en Argentina expone a estos nuevos inversores a ciertos riesgos, tanto de coyuntura como de operatoria. Sin el conocimiento adecuado, es fácil que caigan en la especulación de muy corto plazo o que sus portafolios estén configurados de una manera desbalanceada. Tal situación puede fácilmente perjudicar su performance en el mediano y largo plazo, tornándose desalentador para estos nuevos inversores”, agregó.

Muchas veces desde la asesoría nos encontramos con inversores de más de 30 años que ya tuvieron alguna (o varias) malas experiencias a la hora de armar su portafolio. Vienen desanimados pensando que lo que salió mal fue culpa de su inexperiencia, y no porque abordaron algo sin el debido acompañamiento.

¿Es nuestra culpa? Sí, claro. Adultos y responsables de nuestros actos. Pero, tal vez se trate de una culpa compartida si tampoco nos proveyeron desde lo formal e institucional una clara educación sobre el manejo del dinero.

Es innegable que el acceso a la información a través de divulgadores en redes sociales, canales de YouTube y podcasts ha sido de inmensa ayuda y valor, especialmente para aquellos que ya tienen un interés y una curiosidad innata por el mercado de capitales.

Sin embargo, para que el crecimiento en la participación financiera juvenil sea sostenido y responsable a futuro, es esencial que se complemente con una educación formal que llegue a una mayor cantidad de jóvenes en la primaria y el secundario.

“Es tarea esencial comenzar desde hoy a formar a los inversores del futuro, con al menos nociones teóricas básicas que son propias de una etapa previa al desarrollo profesional y a una eventual operatoria bursátil”, dice Guido y quien les narra no podría estar más de acuerdo.

El objetivo de nuestro ecosistema es que las herramientas con las que estos jóvenes contarán en el futuro les permitan interactuar con el mercado y las finanzas personales de una manera más informada y precisa.

La red que sostiene este ecosistema debe ser consciente de la responsabilidad que cargan sus publicaciones, posts y capacitaciones en el rol de divulgadores de mercado, que es uno de los pilares de lo que hacemos como Agentes matriculados de CNV.

Sobre esto, Lanzillotta afirma: “No basta con el acceso a información fragmentada; se necesita un enfoque estructurado que sea un factor ordenador de la educación financiera.”

PREGUNTA: ¿Cómo está impactando la falta de educación financiera formal en las decisiones de inversión de los jóvenes?

RESPUESTA: Muchos jóvenes optan por querer ver resultados a muy corto plazo. Eso es un problema ya que invertir no es de un día para el otro. Invertir implica tener perseverancia y orden, y los resultados se verán a mediano y largo plazo. Como consecuencia la búsqueda de resultados inmediatos trae problemas aparejados como por ejemplo: no informarse correctamente, asumir riesgos desmedidos, canalizar dinero a plataformas no formales, caer en publicidades engañosas o endeudarse por demás.

P: ¿Qué estrategias están implementando para evitar que los jóvenes caigan en la especulación de corto plazo?

R: En primer lugar destacar que existen muchas instituciones y personas idóneas que buscan difundir y educar financieramente. Y lo están haciendo con vocación e inversión en recursos apropiados. Pero además, hace falta una estrategia coyuntural e integral que se aborde en las currículas formales de los alumnos. Esto va a poder funcionar como un factor ordenador del tema, que muchas veces se trata de manera atomizada.

Desde BCBA Joven se están trabajando proyectos de integración educativa en clubes de barrio los cuales permiten concientizar a familias en finanzas hogareñas, siendo un paso previo para integrar estas nociones básicas a escuelas mediante una metodología complementaria a las sanciones de leyes provinciales.

P: ¿Qué encontraron en el abordaje de esta temática en la experiencia con los clubes de barrio?

R: Notamos un gran interés y entusiasmo de parte de los jóvenes por aprender más sobre cómo manejar sus finanzas personales y entender el funcionamiento del mercado. A su vez, estos módulos de educación financiera nos permitieron detectar preocupaciones de docentes y familias por lo contraproducente que muchas veces se vuelve la inmediatez que la tecnología le da a los jóvenes. No es ningún secreto que muchos jóvenes en nuestro país lamentablemente terminan siendo usuarios de plataformas no reguladas de inversiones y juegos de azar.

Dato 515.000 Es el número de cuentas comitentes cuya apertura tuvo lugar en 2023, elevando el total a más de 4 millones.

Este proyecto ya tuvo fases de implementación y se logró cumplir con los pasos requeridos para poder seguir haciendo escalable a nivel nacional y federal.

El caso más reciente y relevante ocurrió en julio de este año, cuando la Bolsa de Comercio de Buenos Aires Joven participó como cuadro técnico y de recurso humano de la Ley de Educación Financiera en Chubut.

Esta provincia se convirtió en la primera jurisdicción en Argentina en incluir nociones de educación financiera en la currícula para estudiantes de primaria y secundaria, tanto de escuelas públicas como privadas. Este avance es un logro significativo que marca el inicio de un cambio transformador en cómo se puede abordar la educación financiera en nuestro país.

En varios países, la educación financiera ya es una materia integrada en la currícula escolar. Por ejemplo, en Estados Unidos, 27 estados han implementado cursos obligatorios de educación financiera en las escuelas secundarias.

En Canadá, la provincia de Ontario ha integrado la educación financiera en su currícula desde 2011, y en el Reino Unido, la educación financiera se ha incluido en las escuelas desde 2014, abarcando temas como el presupuesto, el ahorro y la comprensión del crédito.

Sin dudas la educación financiera y el correcto desempeño de los inversores con su patrimonio, sobre todo cuando recién comienzan a consolidarlo es fundamental para la economía real de un país.

“Un ecosistema bien desarrollado como en otros países de Latam por ejemplo, puede aportar una solución para que canalizando el ahorro de las personas correctamente, las empresas puedan generar más puestos de trabajo, mayor productividad y acompañar en el crecimiento productivo y macroeconómico de un país”, concluye Lanzillotta.