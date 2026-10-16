La inflación mayorista se aceleró al 3,2% en septiembre

La inflación mayorista registró en septiembre una suba del 3,2%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El indicador acumuló un incremento del 22,8% entre enero y septiembre y alcanzó una variación interanual del 29,2%.

Los precios mayoristas subieron por segundo mes consecutivo

El índice de precios internos al por mayor (IPIM) volvió a acelerarse por segundo mes consecutivo, después de marcar un aumento del 2,1% en agosto. De esta manera, interrumpió la tendencia descendente que había iniciado en abril, cuando llegó al 5,2%, y continuó en mayo (2,5%), junio (1,1%) y julio (0,8%).

El resultado de septiembre estuvo impulsado por el incremento del 3,4% en los productos nacionales, mientras que los importados registraron una suba del 0,4%. Entre los rubros con mayor incidencia positiva se destacaron petróleo crudo y gas, con 1,43 puntos porcentuales; productos agropecuarios, con 0,3 puntos; productos refinados del petróleo, con 0,28; alimentos y bebidas, con 0,2; y sustancias y productos químicos, con 0,16 puntos.

La variación mayorista superó en 1,3 puntos porcentuales a la inflación minorista de septiembre, que fue del 1,9%, según el índice de precios al consumidor (IPC).

Por otra parte, el índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB), que excluye el efecto impositivo, aumentó un 3,4% durante el mes, mientras que el índice de precios básicos del productor (IPP) avanzó un 3,8%.

En este último indicador, los productos primarios registraron un incremento del 7,9%, mientras que los manufacturados y la energía eléctrica subieron un 2,1%, de acuerdo con los datos difundidos por el organismo estadístico.