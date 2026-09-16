La inflación mayorista repuntó en agosto 2026: fue del 2,1% según el Indec y acumula 29,9% en los últimos 12 meses

El nivel general del Índice de Precios Internos al Por Mayor (IPIM) registró un aumento del 2,1% en agosto de 2026, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Este repunte mensual en el indicador se explicó principalmente por el incremento del 2,1% en los productos de origen nacional y la suba del 2,9% registrada en los productos importados.

Con esta última actualización, la variación interanual del índice mayorista se ubicó en el 29,8%, mostrando una desaceleración en la medición de los últimos doce meses, ya que en el mes previo había sido del 30,2% con el dato de 0,8% de julio. Por su parte, la estadística oficial relevó que la inflación mayorista acumulada durante los primeros ocho meses del año alcanzó el 19,1%.

Petróleo, agro y alimentos: los sectores de mayor incidencia

El IPIM tiene por objeto medir la evolución promedio de los precios de los productos de origen nacional e importado ofrecidos en el mercado interno, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), los impuestos internos y los tributos a los combustibles netos de subsidios.

Hacia el interior de este indicador, los saltos más pronunciados de agosto se dieron en «Petróleo crudo y gas» con un 8,0%, seguido por los «Productos importados» (2,9%) y la «Energía eléctrica» (2,7%). En cuanto a su peso relativo, la división con mayor incidencia positiva en el nivel general fue «Petróleo crudo y gas», aportando 0,71 puntos porcentuales (p.p.), escoltada por los «Productos agropecuarios» con 0,25 p.p.

Hacia el interior del indicador, los productos primarios marcaron un fuerte salto del 4,6% durante agosto, mientras que los productos manufacturados y la energía eléctrica avanzaron a un ritmo menor del 1,3%. Según detalló el INDEC, las divisiones con mayor incidencia positiva en el IPIM fueron «Petróleo crudo y gas», que aportó 0,71 puntos porcentuales (p.p.) al nivel general, y los «Productos agropecuarios», con una incidencia de 0,25 p.p..

El comportamiento de los otros indicadores mayoristas

Más allá del IPIM, el informe releva otros dos indicadores que componen el Sistema de Índices de Precios Mayoristas, los cuales mostraron variaciones levemente superiores. El Índice de Precios Internos Básicos al por mayor (IPIB), que excluye el efecto impositivo para distinguir las decisiones de los productores, exhibió un aumento del 2,3% mensual, impulsado por una suba del 2,2% en los productos nacionales y del 3% en los importados.

Hacia el interior de este indicador, los saltos más pronunciados de agosto se dieron en «Petróleo crudo y gas» con un 8%, seguido por los «Productos importados» (2,9%) y la «Energía eléctrica» (2,7%). En cuanto a su peso relativo, la división con mayor incidencia positiva en el nivel general fue «Petróleo crudo y gas», aportando 0,71 puntos porcentuales (p.p.), escoltada por los «Productos agropecuarios» con 0,25 p.p.

Por último, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP), que mide la variación de los precios de la producción local excluyendo tanto los impuestos como los bienes importados, también anotó un incremento del 2,3% en agosto. Este resultado fue consecuencia directa del alza del 4,6% en los productos primarios y del 1,3% en los productos manufacturados y la energía eléctrica.

Las mayores subas del IPP se concentraron en «Petróleo crudo y gas» (8,0%), «Productos agropecuarios» (3,1%) y «Energía eléctrica» (2,7%). En términos de impacto, la división con mayor incidencia fue otra vez «Petróleo crudo y gas» (0,76 p.p.), seguida por los «Productos agropecuarios» (0,56 p.p.) y el rubro de «Alimentos y bebidas» (0,24 p.p.).

Qué dice Milei sobre la inflación mayorista

A mediados de marzo, el presidente Javier Milei publicó en sus redes sociales unos cálculos para «ver como en dinámica la inflación está cayendo».

Allí, precisó que la «inflación mayorista de los últimos doce meses viaja al 26% anual. A su vez, la del bimestre anualizada viaja al 17% mientras que la del mes de febrero anualizada lo hace al 13%». En este sentido, concluyó que «la inflación está bajando» y sentenció que «los Precios Mayoristas anticipan lo que viene a futuro en Minoristas».

En este sentido, celebró el dato de 0,8% correspondiente a la inflación mayorista de julio: «Y al final Julio empezó con cero. Inflación mayorista = 0,8”.

Esta idea ya había sido anticipada por el jefe de Estado en el 2025 en su participación en ExpoEFI Argentina: «La inflación tiene fecha de defunción a mitad del año que viene. Y se va a terminar porque la política monetaria actúa con un rezago que oscila entre 18 y 24 meses”.

A esto, en marzo de este año sumó en su discurso durante el Foro Económico del NOA): «La base monetaria desde mediados de 2024 no creció más. Por lo tanto, cuando se limpien los rezagos de la política monetaria y el desastre que causaron durante la segunda mitad del año pasado, es de esperar que para el mes de agosto de este año la inflación minorista arranque con 0”. Finalmente, fue del 1,7%, según el Indec.