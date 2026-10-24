La inflación se resiste a bajar y las consultoras prevén otro mes cerca del 2%

Los alimentos y los combustibles complican la desaceleración de la inflación. Foto: Clarín Fotografía

La inflación argentina enfrenta dificultades para profundizar su desaceleración. Tras registrar un aumento mensual del 1,7% en agosto, el índice de precios al consumidor subió al 1,9% en septiembre y las primeras estimaciones privadas anticipan que octubre cerrará con una cifra similar.

La inflación no logra perforar el piso del 2%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicará el dato oficial el 12 de noviembre. Mientras tanto, según detalló Infobae, las consultoras proyectan una variación de entre el 1,8% y el 2%, impulsada por aumentos en alimentos, combustibles, tarifas y algunos rubros estacionales.

Lorenzo Sigaut Gravina, economista de Equilibra, estimó que octubre cerrará cerca del 1,9%. Por su parte, Claudio Caprarulo, de Analytica, también prevé un resultado próximo al 2%, con ajustes en los servicios regulados que continúan alrededor del 2,3% mensual.

Según Eco Go, los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron un 0,59% durante la tercera semana de octubre. Los mayores incrementos se registraron en panificados y cereales, con un 2,1%, mientras que las prendas de vestir y el calzado bajaron un 1,75%, lo que ayudó a contener el índice general.

Para los últimos meses del año, los economistas esperan que la inflación oscile entre el 1,7% y el 2% mensual. La evolución de la carne y los combustibles aparece entre los principales riesgos. Equilibra proyecta una inflación anual de entre el 30% y el 31% para 2026.

De cara a 2027, las perspectivas dependerán especialmente del dólar, los precios internacionales de la energía y la incertidumbre electoral. Las estimaciones van del 20% anual en un escenario favorable hasta niveles del 30% o superiores si aumentan las tensiones cambiarias y externas.