Inflación de septiembre 2026: Neuquén y Río Negro, entre las provincias donde más subieron los precios

La inflación mostró un comportamiento dispar entre las provincias argentinas durante septiembre 2026. Tras la publicación del dato oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), un relevamiento privado en diez jurisdicciones situó a Neuquén y Río Negro como dos de las provincias más golpeadas por la suba de precios.

Las provincias donde más subieron los precios en septiembre 2026

El Indec informó que la inflación de septiembre de 2026 fue del 1,9% a nivel nacional. Con este resultado, el índice acumuló un alza del 23,6% en lo que va del año y una variación interanual del 33,4%.

Un reporte de la consultora Politikon Chaco indicó que hubo una aceleración respecto al mes previo, dinámica que se replicó en cinco de las diez provincias analizadas, mientras que el resto mostró una desaceleración. Asimismo, se destacó que solo tres distritos superaron el promedio nacional.

De acuerdo a los datos, las provincias que encabezaron el ranking fueron:

Río Negro que registró la mayor suba mensual con el 2,5%. Neuquén y Tucumán, siguen la lista ambas con un 2,1% Jujuy igualó el promedio nacional con el 1,9%

En el otro extremo, las otras jurisdicciones registraron subas iguales o inferiores al dato nacional. Las mismas se incorporaron a la lista de la siguiente manera:

Ciudad de Buenos Aires y Chaco con una inflación del 1,8% Mendoza con un registro del 1,7% Santa Fe con el 1,6% San Luis registró un incremento del 1,5% Córdoba cerró el ranking con una variación del 1,4%

Las diferencias fueron notables. La provincia de Río Negro tuvo la mayor aceleración, con un incremento de 0,4 puntos porcentuales, seguida por Tucumán con 0,3. En tanto, Jujuy y Mendoza sumaron 0,2 p.p. cada una, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires el avance fue de 0,1 p.p

Por otro lado, Córdoba presentó la mayor desaceleración, de 0,4 p.p. En tanto, Neuquén, Santa Fe y San Luis registraron bajas de 0,2 p.p. cada una; y Chaco redujo su ritmo de aumento en 0,1 p.p.

Inflación de septiembre 2026: los rubros que impulsaron las subas

Los factores que explicaron la variación del IPC mostraron matices según la provincia. En Río Negro, que registró la mayor suba general, incidieron alimentos y bebidas (+3,3%), atención médica (+5,2%) y transporte (+4,6%).

En Neuquén, los mayores aumentos se concentraron en prendas de vestir y calzado y en educación (ambos con un 3%), seguidos por vivienda y servicios públicos (+2,6%). En Tucumán, este último rubro encabezó las alzas con un 4,5%, escoltado por salud (+3,8%).

En Jujuy, vivienda y servicios públicos creció un 4,1%, mientras que cuidado personal avanzó un 3,8% y recreación y cultura, un 3,3%. En la Ciudad de Buenos Aires, educación lideró con un 2,9%, en tanto que vivienda y servicios públicos y prendas de vestir y calzado anotaron un 2,3% cada uno.

En Chaco, los incrementos más marcados correspondieron a esparcimiento y cultura (+4,2%) y vivienda y servicios públicos (+3,9%). En Mendoza, en tanto, sobresalieron esparcimiento (+3,8%) e indumentaria (+3,3%).

Santa Fe tuvo sus mayores alzas en educación (+3,8%) y atención médica (+2,5%). En San Luis, los impulsos principales provinieron de otros bienes y servicios (+3%), educación (+2,2%) y atención médica (+2%).

Por último, en Córdoba -la provincia con la menor inflación del mes-, seguros y servicios financieros presentó una suba del 3,4%, mientras que cuidado personal, salud y educación igualaron un 2,7%.