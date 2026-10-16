La morosidad de las familias bajó levemente, pero aumentó entre las empresas
En agosto hubo una leve baja en el porcentaje de familias que no pueden pagar sus deudas, pero aumentó entre las empresas. Esta semana comienza en el Congreso el tratamiento de una ley.
La presión de las deudas sobre las familias no cede y ahora también se sumaron las empresas, lo cual pone en evidencia los efectos de la debilidad del nivel de actividad.
La morosidad sigue alta y presiona la sesión del miércoles
Según un informe del Banco Central, la morosidad entre las familias en agosto se ubicó en 12,81%, lo que implica una leve baja de 0,13 puntos con relación a julio.
Este resultado contradice las versiones oficiales, que sostenían que los bancos habían avanzado en la refinanciación con sus clientes. La reducción estaría más vinculada a una cuestión técnica, que es la decisión de los bancos de “limpiar su cartera” pasando a “incobrables” a grupos de morosos en las categorías más altas.
El trabajo del Banco Central precisó que “el ratio específico para la suma de préstamos personales y tarjetas de crédito se ubicó en 14,61%”. El documento señala que hubo una baja en la irregularidad en tarjetas de crédito y un aumento en préstamos personales.
Pero a esta situación de las familias, que ya era conocida, ahora se añadió el problema en las empresas.
El porcentaje de empresas con problemas de pago subió a 3,8% desde el 3,6% en julio. En enero de este año era de 2,8% y su evolución fue creciente a lo largo del año.
El Banco Central reconoció que el incremento en el ratio de morosidad fue generalizado en todos los sectores de la actividad económica (comercio, construcción, industria, producción primaria y servicios).
Desde la conducción económica insisten en que la solución debe llegar por el acuerdo entre bancos y clientes, con lo cual desconocen impacto alguno de la política aplicada. Aseguran que la baja de la inflación, y luego de la tasa de interés, favorecerá una paulatina tendencia a la baja.
Este deterioro corresponde a un período en el que se combinaron caída de la actividad con pérdida de poder adquisitivo del salario y precarización del trabajo.
- Sesión en el Congreso
El próximo miércoles 21 el Congreso Nacional comenzará a tratar un proyecto de ley que busca ordenar la promoción de créditos, pero no avanza sobre la coyuntura.
El dictamen de mayoría que llegará a la Cámara de Diputados se basa en que el endeudamiento es un asunto entre privados y que cualquier controversia debe resolverse sin la intervención del Estado y, mucho menos aún, utilizando fondos públicos.
Esta iniciativa obtuvo 32 firmas en la comisión y fue apoyada por La Libertad Avanza, el PRO y un sector de la UCR.
En su parte central, fomenta la educación financiera, la prevención, la concientización, una mayor información para el consumidor y transparencia en las tasas y costos financieros.
A su vez, contempla la condonación del 100% de los intereses punitorios para quienes ingresen a un régimen por mora (con plazo mínimo de 12 meses y 90 días de gracia), además de suspender ejecuciones, embargos, cobranzas extrajudiciales, capitalización de intereses y nuevos reportes negativos.
Por otro lado, el dictamen de minoría recogió 27 voluntades con las firmas de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica.
En este caso se declara la emergencia por sobreendeudamiento por 180 días e implementa un régimen de regularización con eliminación total de intereses punitorios, plazos de pago de al menos 12 meses, cuotas limitadas al 30% de los ingresos y suspensión de embargos y cobranzas hostigosas.
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