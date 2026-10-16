La morosidad de las familias bajó levemente, pero aumentó entre las empresas

La presión de las deudas sobre las familias no cede y ahora también se sumaron las empresas, lo cual pone en evidencia los efectos de la debilidad del nivel de actividad.

La morosidad sigue alta y presiona la sesión del miércoles

Según un informe del Banco Central, la morosidad entre las familias en agosto se ubicó en 12,81%, lo que implica una leve baja de 0,13 puntos con relación a julio.

Este resultado contradice las versiones oficiales, que sostenían que los bancos habían avanzado en la refinanciación con sus clientes. La reducción estaría más vinculada a una cuestión técnica, que es la decisión de los bancos de “limpiar su cartera” pasando a “incobrables” a grupos de morosos en las categorías más altas.

El trabajo del Banco Central precisó que “el ratio específico para la suma de préstamos personales y tarjetas de crédito se ubicó en 14,61%”. El documento señala que hubo una baja en la irregularidad en tarjetas de crédito y un aumento en préstamos personales.

Pero a esta situación de las familias, que ya era conocida, ahora se añadió el problema en las empresas.

El porcentaje de empresas con problemas de pago subió a 3,8% desde el 3,6% en julio. En enero de este año era de 2,8% y su evolución fue creciente a lo largo del año.

El Banco Central reconoció que el incremento en el ratio de morosidad fue generalizado en todos los sectores de la actividad económica (comercio, construcción, industria, producción primaria y servicios).

Desde la conducción económica insisten en que la solución debe llegar por el acuerdo entre bancos y clientes, con lo cual desconocen impacto alguno de la política aplicada. Aseguran que la baja de la inflación, y luego de la tasa de interés, favorecerá una paulatina tendencia a la baja.

Este deterioro corresponde a un período en el que se combinaron caída de la actividad con pérdida de poder adquisitivo del salario y precarización del trabajo.

Sesión en el Congreso

El próximo miércoles 21 el Congreso Nacional comenzará a tratar un proyecto de ley que busca ordenar la promoción de créditos, pero no avanza sobre la coyuntura.

El dictamen de mayoría que llegará a la Cámara de Diputados se basa en que el endeudamiento es un asunto entre privados y que cualquier controversia debe resolverse sin la intervención del Estado y, mucho menos aún, utilizando fondos públicos.

Esta iniciativa obtuvo 32 firmas en la comisión y fue apoyada por La Libertad Avanza, el PRO y un sector de la UCR.

En su parte central, fomenta la educación financiera, la prevención, la concientización, una mayor información para el consumidor y transparencia en las tasas y costos financieros.

A su vez, contempla la condonación del 100% de los intereses punitorios para quienes ingresen a un régimen por mora (con plazo mínimo de 12 meses y 90 días de gracia), además de suspender ejecuciones, embargos, cobranzas extrajudiciales, capitalización de intereses y nuevos reportes negativos.

Por otro lado, el dictamen de minoría recogió 27 voluntades con las firmas de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica.

En este caso se declara la emergencia por sobreendeudamiento por 180 días e implementa un régimen de regularización con eliminación total de intereses punitorios, plazos de pago de al menos 12 meses, cuotas limitadas al 30% de los ingresos y suspensión de embargos y cobranzas hostigosas.