Polémica por los préstamos de Mercado Pago: Galperin cruzó al BCRA y aseguró que el costo está «inflado»

En medio del debate sobre la morosidad y las familias endeudadas, el costo real de los créditos digitales quedó en el centro de la polémica luego de que Marcos Galperin, fundador y ex CEO de Mercado Libre, lanzara una dura crítica contra las normativas vigentes del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El empresario apuntó directamente contra la obligación de exhibir el Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) en las simulaciones de préstamos de su plataforma, argumentando que la fórmula exigida por la entidad monetaria distorsiona los números y entrega información engañosa a los usuarios.

Su comentario reflejó la tensión entre las exigencias de regulación del BCRA y la dinámica operativa de las fintech. Mientras la autoridad monetaria defiende el uso de este indicador como la herramienta principal para que los clientes puedan comparar opciones de financiamiento de manera transparente, Galperin sostiene que el cálculo oficial infla artificialmente el porcentaje al basarse en supuestos matemáticos de capitalización que no se aplican en los millones de créditos que otorga Mercado Pago.

El disparador en redes y el enojo del empresario

El cruce público se originó a partir de una publicación en la red social X del economista Agustín Etchebarne. Bajo el título «Educación financiera básica», Etchebarne aconsejó no tomar préstamos a tasas altas y mirar siempre el costo financiero total. Para ilustrarlo, adjuntó una captura de pantalla de una simulación de crédito en Mercado Pago: un usuario solicitaba $10.000 para devolver en 12 cuotas fijas de $1.208,02 (un total de $14.496,24). En la imagen, la aplicación detallaba una Tasa Nominal Anual (TNA) del 60%, una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 79,59% y, resaltado en verde, un CFTEA del 102,36%.

Frente a la viralización de la imagen y la frase irónica «Baratitos los préstamos de MELI», Galperin decidió intervenir directamente. «El ‘Costo Financiero Total Efectivo Anual’ que el BCRA obliga a publicar es FALSO, INCORRECTO (y por ende INFLACIONADO)«, sentenció el empresario. En su descargo, explicó que la métrica oficial «asume que el interés se capitaliza (pagás interés sobre los intereses) y que el préstamo se renueva a lo largo de un año cada vez que vence».

Según el fundador del unicornio tecnológico, en las decenas de millones de préstamos otorgados por su compañía, esa dinámica «no ocurre NUNCA».

Las exigencias del BCRA y el cálculo de la discordia

Según difundió Infobae, las normativas del Banco Central sobre «Tasas de interés en las operaciones de crédito» obligan a las entidades financieras y proveedores de crédito a expresar sus tasas de forma homogénea para garantizar la comparabilidad. La regla establece que el CFT es el mejor indicador del costo global de un préstamo porque no solo incluye la TNA, sino también todos los costos asociados a la operación, como comisiones, seguros obligatorios, gastos de mantenimiento de cuenta y el IVA sobre los intereses para consumidores finales.

Para garantizar que este dato no pase desapercibido, el BCRA exige reglas visuales estrictas: en cualquier publicidad, el CFT debe mostrarse en una tipografía destacada y con un tamaño al menos cinco veces mayor que el utilizado para la TNA. En los documentos para el usuario, debe tener al menos el doble del tamaño del resto del texto.

La diferencia técnica que desató el reclamo de Galperin radica en cómo se expresa ese número: mientras la TNA calcula el interés sobre el capital sin acumulación, el CFTEA (que es el CFT expresado como tasa efectiva anual) incorpora la capitalización de los intereses período a período, sumando además los cargos impositivos y comisiones.

No es la primera vez que Mercado Pago enfrenta cuestionamientos públicos por el costo de su financiamiento. En agosto de este año, se generó un fuerte debate al difundirse que la aplicación cobraba intereses que podían alcanzar un CFTEA del 1.375%. En aquella oportunidad, la empresa debió salir a aclarar que la tasa se determina según el perfil de riesgo individual de cada usuario, y que ese porcentaje máximo correspondía a montos bajos solicitados por clientes sobre los cuales la compañía aún no tenía suficiente información crediticia (representando apenas el 2% de las operaciones).

La postura de la empresa va en línea con el reciente reclamo de su fundador: aseguran que el CFTEA no es un reflejo exacto del dinero de bolsillo que termina devolviendo el cliente. Como ejemplo, la firma explicó en su momento que si se toma un préstamo de $100.000 a una TNA del 50% en 12 cuotas, el CFTEA puede ubicarse cerca del 100%, pero el usuario terminará pagando nominalmente alrededor de $135.000. Esto ocurre porque el indicador del Banco Central proyecta el costo asumiendo que el total del crédito se extiende por doce meses, cuando en la realidad práctica el capital se va cancelando progresivamente mes a mes con cada cuota abonada.

Luis Caputo sobre las tasas de interés que cobran las billeteras virtuales: «Son abusivas»

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió el pasado 13 de agosto al incremento de deudores morosos en el país. Si bien volvió a ratificar que el Gobierno descarta de pleno un salvataje para los afectados, opinó sobre las tasas de interés y costos de financiamiento de las fintech.

El comentario del titular del Palacio de Hacienda llegó en medio de una conferencia de prensa sobre la nueva flexibilización a los bancos para otorgar créditos en dólares para las empresas.

Allí, fue consultado si desde el Ministerio de Economía evalúan intervenir sobre las tasas de interés en pesos y los costos de financiamiento que otorgan las billeteras virtuales para ofrecer préstamos personales a las personas físicas, cuyos valores hilvanan entre 400 y 700%.

«Si están cobrando tasas de 400% y 700%, obviamente, que son abusivas. Hoy no hay nada que les impida a ellos hacerlo. Esa es la realidad», declaró Caputo.

n este sentido, el funcionario puso en duda que estas entidades puedan «mantener un negocio cobrando tasas de ese tipo», y acotó que son sectores que «apuntan al crecimiento».

«Si vos apuntás a cobrar tasas de ese tipo, bueno yo pensaría de este lado que estás en el negocio equivocado», añadió.

Por último, sostuvo que se trata de un «tema entre privados», aunque concluyó que no cree que estén haciendo «muy buen negocio si están haciendo estas cosas». Por último, ratificó la postura del Gobierno de evitar una asistencia estatal a los deudores morosos: “No hay que confundir la empatía con las políticas públicas”.

Los créditos de Mercado Pago crecieron casi 40% interanual en el 2026

Mercado Libre presentó su balance trimestral ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) correspondiente al segundo trimestre del 2026. Más allá del volumen de mercadería, la compañía expuso una mutación profunda en la composición de sus ingresos dentro de la Argentina.

En términos de facturación total, la operación local generó 1.839 millones de dólares entre abril y junio, lo que representa un alza del 20,4%. Sin embargo, la mayor parte de esa torta ya no proviene de la compra y venta de bienes físicos.

El negocio de servicios financieros, liderado por la billetera virtual Mercado Pago, aportó 1.182 millones de dólares, acaparando el 64% del total recaudado en el país. En contraparte, el segmento de comercio electrónico sumó 657 millones de dólares, traccionado fundamentalmente por los servicios asociados a la plataforma, como la logística, la publicidad y las comisiones.

El dato más dinámico del balance trimestral se concentró en el rubro de los préstamos. En un escenario de restricción de liquidez en los hogares, los ingresos por créditos de la plataforma alcanzaron los 441 millones de dólares, evidenciando un salto interanual del 38,7% frente a los 318 millones que había registrado en el segundo trimestre del año anterior.

A pesar de la expansión de su brazo financiero, el mercado argentino continúa cediendo terreno en el consolidado global de la compañía. Un año atrás, la Argentina representaba el 22,5% de los ingresos netos de MercadoLibre; hoy, esa porción cayó al 18,7%. Este retroceso contrasta con el avance de Brasil, que pasó de aportar el 51,7 al 54,4 por ciento de la facturación, y de México, que subió del 22,2 al 23 por ciento.

Para sostener este nivel de rentabilidad en su país de origen, la compañía notificó que cuenta con el respaldo del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento. Según detalló en su reporte, MercadoLibre registró un beneficio impositivo de 29 millones de dólares en el primer semestre de 2026 (una disminución frente a los 37 millones de igual período de 2025).

Solo durante el segundo trimestre, la exención fiscal —que tiene vigencia por ley hasta el 31 de diciembre de 2029— le representó un ahorro de 16 millones de dólares.