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Economía

Peso chileno hoy, miércoles 14 de octubre: a cuánto cotiza y qué conviene saber antes de viajar a Chile

¿Cuál es el precio del peso chileno hoy, miércoles 14 de octubre de 2026? Conocé la cotización de la divisa tras la apertura de los mercados y su diferencia cambiaria. Sumado a esto, te detallamos los valores del dólar oficial en el Banco Nación y del blue en las fronteras. Por último, consultá nuestra guía práctica sobre tarjetas y efectivo para optimizar tus gastos si vas a viajar a Chile.

Redacción

Por Redacción

A cuánto cotiza el peso chileno y el dólar. (Gentileza Sitio Andino).

A cuánto cotiza el peso chileno y el dólar. (Gentileza Sitio Andino).

Este miércoles 14 de octubre, la divisa trasandina registró otra suba en las pizarras de referencia respecto a lo relevado en la jornada previa, un dato clave para los viajeros de Neuquén y Río Negro que planifican cruzar a Chile.

Ante este escenario, reaparece la duda a la hora de definir la mejor estrategia de pago: ¿conviene comprar efectivo o sigue siendo más conveniente abonar con tarjeta en los comercios del país vecino?

Peso chileno hoy: ¿a cuánto cotiza para viajar y comprar este 14 de octubre de 2026?

Miércoles 14 de octubre de 2026. El relevamiento de la jornada en entidades financieras y plataformas de cambio, tales como Western Union y Xe, indica que la conversión del peso chileno cotiza hoy en un promedio de:

  • $1.64 por unidad

Entonces, para quienes planifican sus compras del lado chileno, la referencia actual implica que se necesitan aproximadamente $163.587,74 (pesos argentinos) para obtener 100.000 pesos chilenos. Este valor es clave para el cálculo de presupuestos de viaje y consumos con tarjeta en el exterior.

Dólar y peso chileno: ¿a cuánto cotiza el dólar hoy, martes 13 de octubre de 2026?

Si planificás viajar a Chile este miércoles 14 de octubre de 2026 y elegís manejarte en dólares, estos son los valores actualizados de la jornada:

Dólar oficial este miércoles 14 de octubre de 2026:

  • $1.485,00 para la compra
  • $1.535,00 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).

Dólar en el Banco Provincia de Neuquén (BPN) este miércoles 14 de octubre de 2026:

  • $1.475 para la compra.
  • $1.545  para la venta.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, miércoles 14 de octubre de 2026?

En octubre de 2026, los principales pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro continúan operando bajo el cronograma de invierno para garantizar la seguridad vial frente a las contingencias climáticas y las heladas matinales.

Así se encuentran este miércoles 14 de octubre de 2026, según el último reporte:

Paso FronterizoProvincia / Ruta de AccesoEstado al 14/10/2026Horario de AtenciónObservaciones y Detalles Oficiales de Vialidad
Pino HachadoNeuquén (RN 242)HABILITADO con precaución09:00 a 19:00 hsSectores con baja visibilidad por bancos de niebla y humedad en calzada. Portación obligatoria de cadenas físicas.
Cardenal SamoréNeuquén / Río Negro (RN 231)HABILITADO con precaución09:00 a 19:00 hsCalzada despejada, sectores húmedos por precipitaciones aisladas y niebla. Portación obligatoria de cadenas físicas. Personal y equipos viales operando en la traza.
Mamuil MalalNeuquén (RP 60 / Junín de los Andes)HABILITADO con precaución08:00 a 19:00 hsTraza de ripio afectada por acumulación de barro en sectores poceados por lluvias recientes. Uso/portación obligatoria de cadenas.
IcalmaNeuquén (RP 13 / Villa Pehuenia)HABILITADO con precaución08:00 a 19:00 hsHabilitado para vehículos menores y 4×4. Tramo de ripio con acumulación de barro y escarcha matinal en cotas altas. Portación obligatoria de cadenas.
Hua HumNeuquén (RP 48 / San Martín de los Andes)HABILITADO con precaución08:00 a 20:00 hsPaso mixto (terrestre/lacustre). Ripio poceado con sectores con barro por lluvias. Cadenas obligatorias y reserva previa confirmada en barcaza.
Pérez RosalesRío Negro (Bariloche / Puerto Blest)HABILITADO con precaución08:00 a 18:00 hsPaso lacustre/turístico operativo. Sujeto a las condiciones de navegabilidad en los lagos.
PichachénNeuquén (RP 6 / El Cholar)INHABILITADO / CERRADOTemporada invernalInhabilitado por período de veda invernal debido a la acumulación de nieve en alta montaña.


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Este miércoles 14 de octubre, la divisa trasandina registró otra suba en las pizarras de referencia respecto a lo relevado en la jornada previa, un dato clave para los viajeros de Neuquén y Río Negro que planifican cruzar a Chile.

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