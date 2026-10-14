Dólar oficial: los valores hoy en el Banco Nación, este miércoles 14 de octubre 2026

En el ecuador de la semana financiera, el tablero cambiario de dólar oficial profundiza una dinámica de calma que despeja la volatilidad en las ventanillas bancarias y aporta orden a las previsiones de la economía real.

Lejos de las jornadas de tensión cambiaria, el circuito formal exhibe fluidez en la atención al público y un ritmo de microajustes pautados por el Banco Central, la autoridad monetaria, permitiendo que tanto empresas como familias proyecten sus gastos cotidianos con certidumbre.

Miércoles 14 de octubre 2026: panel del dólar oficial en el Banco Nación y cotizaciones

En las sucursales y en el canal digital del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial minorista se comercializa este miércoles 14 de octubre 2026 a $1.485 para la compra y a $1.535 para la venta, mientras que el promedio de bancos privados relevado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) sostiene una banda de $1.480 para la compra y $1.540 para la venta.

Miércoles 14 de octubre 2026

A continuación, la síntesis visual con todos los tipos de cambio vigentes para la toma de decisiones:

Tipo de cambio Compra Venta Estado y lectura de la plaza Dólar oficial (Banco Nación) $1.485,00 $1.535,00 Referencia minorista sin variaciones Dólar oficial (Promedio BCRA) $1.480,00 $1.540,00 Apertura del sistema financiero Dólar mayorista (BCRA) — $1.512,50 Canal exclusivo de comercio exterior Dólar tarjeta / turista — $1.995,50 Minorista con percepción del 30% a cuenta de Ganancias Dólar blue $1.530,00 $1.550,00 Segmento informal en zona de equilibrio Dólar MEP (Bolsa) — $1.537,58 Operatoria bursátil en títulos soberanos Dólar Contado con Liquidación (CCL) — $1.608,87 Transferencia de fondos al exterior Euro oficial $1.680,00 $1.780,00 Cotización institucional de referencia BNA

Fuente: Registros diarios del Banco de la Nación Argentina y del Banco Central de la República Argentina.

Neuquén y Río Negro miércoles 14 de octubre 2026: comportamiento del dólar oficial en la Patagonia

Miércoles 14 de octubre 2026

Jurisdicción Entidad Bancaria Regional Compra Venta Neuquén Banco Provincia del Neuquén (BPN) $1.475,00 $1.545,00 Río Negro Banco Patagonia $1.49000 $1.540,00

Brecha cambiaria miércoles 14 de octubre 2026: la compresión del dólar oficial con el dólar blue y los tipos bursátiles

El rasgo más distintivo de esta rueda radica en la persistente compresión del diferencial de cotizaciones, reflejando una distancia mínima entre el dólar oficial y el dólar blue.

Con la plaza informal operando en $1.550 para la venta, la brecha frente al mostrador del Banco Nación se mantiene, anulando los incentivos al arbitraje clandestino y estabilizando la referencia de precios en los comercios.

A la vez, la cotización del dólar MEP, ubicada en $1.537,58, consolida una cotización legal levemente por debajo del billete por ventanilla minorista, lo cual alienta a los ahorristas e inversores a canalizar su cobertura financiera mediante instrumentos bursátiles transparentes, quitándole presión directa a las reservas líquidas del sistema financiero.