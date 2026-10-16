Peso chileno hoy, viernes 16 de octubre: a cuánto cotiza y qué conviene saber para viajar a Chile

Este viernes 16 de octubre, la divisa trasandina registró otra suba en las pizarras de referencia respecto a lo relevado en la jornada previa, un dato clave para los viajeros de Neuquén y Río Negro que planifican cruzar a Chile. Ante este escenario, reaparece la duda a la hora de definir la mejor estrategia de pago: ¿conviene comprar efectivo o sigue siendo más conveniente abonar con tarjeta en los comercios del país vecino?

Peso chileno hoy: ¿a cuánto cotiza para viajar y comprar este 16 de octubre de 2026?

Viernes 16 de octubre de 2026. El relevamiento de la jornada en entidades financieras y plataformas de cambio, tales como Western Union y Xe, indica que la conversión del peso chileno cotiza hoy en un promedio de:

$1.65 por unidad

Entonces, para quienes planifican sus compras del lado chileno, la referencia actual implica que se necesitan aproximadamente $164.821,42 (pesos argentinos) para obtener 100.000 pesos chilenos. Este valor es clave para el cálculo de presupuestos de viaje y consumos con tarjeta en el exterior.

Dólar y peso chileno: ¿a cuánto cotiza el dólar hoy, viernes 16 de octubre de 2026?

Si planificás viajar a Chile este viernes 16 de octubre de 2026 y elegís manejarte en dólares, estos son los valores actualizados de la jornada:

Dólar oficial este viernes 16 de octubre de 2026:

$1.480,00 para la compra

para la compra $1.530,00 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).

Dólar en el Banco Provincia de Neuquén (BPN) este viernes 16 de octubre de 2026:

$1.470 para la compra.

para la compra. $1.540 para la venta.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, viernes 16 de octubre de 2026?

En octubre de 2026, los principales pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro continúan operando bajo el cronograma de invierno para garantizar la seguridad vial frente a las contingencias climáticas y las heladas matinales.

Así se encuentran este viernes 16 de octubre de 2026, según el último reporte: