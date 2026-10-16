Peso chileno hoy, viernes 16 de octubre: a cuánto cotiza y qué conviene saber para viajar a Chile
¿Cuál es el precio del peso chileno hoy, viernes 16 de octubre de 2026? Conocé la cotización de la divisa tras la apertura de los mercados y su diferencia cambiaria. Sumado a esto, te detallamos los valores del dólar oficial en el Banco Nación y del blue en las fronteras. Por último, consultá nuestra guía práctica sobre tarjetas y efectivo para optimizar tus gastos si vas a viajar a Chile.
Este viernes 16 de octubre, la divisa trasandina registró otra suba en las pizarras de referencia respecto a lo relevado en la jornada previa, un dato clave para los viajeros de Neuquén y Río Negro que planifican cruzar a Chile. Ante este escenario, reaparece la duda a la hora de definir la mejor estrategia de pago: ¿conviene comprar efectivo o sigue siendo más conveniente abonar con tarjeta en los comercios del país vecino?
Peso chileno hoy: ¿a cuánto cotiza para viajar y comprar este 16 de octubre de 2026?
Viernes 16 de octubre de 2026. El relevamiento de la jornada en entidades financieras y plataformas de cambio, tales como Western Union y Xe, indica que la conversión del peso chileno cotiza hoy en un promedio de:
- $1.65 por unidad
Entonces, para quienes planifican sus compras del lado chileno, la referencia actual implica que se necesitan aproximadamente $164.821,42 (pesos argentinos) para obtener 100.000 pesos chilenos. Este valor es clave para el cálculo de presupuestos de viaje y consumos con tarjeta en el exterior.
Dólar y peso chileno: ¿a cuánto cotiza el dólar hoy, viernes 16 de octubre de 2026?
Si planificás viajar a Chile este viernes 16 de octubre de 2026 y elegís manejarte en dólares, estos son los valores actualizados de la jornada:
Dólar oficial este viernes 16 de octubre de 2026:
- $1.480,00 para la compra
- $1.530,00 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).
Dólar en el Banco Provincia de Neuquén (BPN) este viernes 16 de octubre de 2026:
- $1.470 para la compra.
- $1.540 para la venta.
Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, viernes 16 de octubre de 2026?
En octubre de 2026, los principales pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro continúan operando bajo el cronograma de invierno para garantizar la seguridad vial frente a las contingencias climáticas y las heladas matinales.
Así se encuentran este viernes 16 de octubre de 2026, según el último reporte:
|Paso Fronterizo
|Provincia / Ruta de Acceso
|Estado al 12/09/2026
|Horario de Atención (Septiembre)
|Observaciones e Indicaciones Oficiales
|Pino Hachado
|Neuquén (RN 242)
|CERRADO / Inhabilitado
|A la espera de nuevo reporte
|Cerrado preventivamente por acumulación de hielo, nieve en calzada y viento blanco en alta montaña. Equipos viales operando en la traza; inhabilitado a la espera de un nuevo reporte de evaluación oficial.
|Cardenal Samoré
|Neuquén / Río Negro (RN 231)
|HABILITADO con precaución
|08:00 a 19:00 hs
|Calzada despejada con precipitaciones aisladas e hielo matinal en cotas altas. Portación obligatoria de cadenas físicas.
|Mamuil Malal
|Neuquén (RP 60 / Junín de los Andes)
|HABILITADO con precaución
|08:00 a 19:00 hs
|Tramo de ripio afectado por barro y baja adherencia debido a heladas matinales. Uso obligatorio de cadenas.
|Icalma
|Neuquén (RP 13 / Villa Pehuenia)
|HABILITADO con precaución
|Egreso: 08:00 a 18:00 hs
Ingreso: 08:00 a 19:00 hs
|Acumulación de nieve e hielo en zonas altas (acceso Batea Mahuida). Habilitado para vehículos menores y 4×4 con cadenas obligatorias.
|Hua Hum
|Neuquén (RP 48 / San Martín de los Andes)
|HABILITADO con precaución
|08:00 a 20:00 hs
|Paso mixto (terrestre/lacustre). Ripio poceado con sectores de barro. Cadenas obligatorias y reserva previa confirmada en barcaza.
|Pérez Rosales
|Río Negro (Bariloche / Puerto Blest)
|HABILITADO
|08:00 a 18:00 hs
|Operativo con normalidad para turismo lacustre, sujeto a condiciones de navegabilidad.
|Pichachén
|Neuquén (RP 6 / El Cholar)
|INHABILITADO / CERRADO
|Temporada invernal
|Inhabilitado por período de veda invernal debido a la acumulación de nieve.
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