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Economía

Peso chileno hoy, viernes 16 de octubre: a cuánto cotiza y qué conviene saber para viajar a Chile

¿Cuál es el precio del peso chileno hoy, viernes 16 de octubre de 2026? Conocé la cotización de la divisa tras la apertura de los mercados y su diferencia cambiaria. Sumado a esto, te detallamos los valores del dólar oficial en el Banco Nación y del blue en las fronteras. Por último, consultá nuestra guía práctica sobre tarjetas y efectivo para optimizar tus gastos si vas a viajar a Chile.

Redacción

Por Redacción

Este viernes 16 de octubre, la divisa trasandina registró otra suba en las pizarras de referencia respecto a lo relevado en la jornada previa, un dato clave para los viajeros de Neuquén y Río Negro que planifican cruzar a Chile. Ante este escenario, reaparece la duda a la hora de definir la mejor estrategia de pago: ¿conviene comprar efectivo o sigue siendo más conveniente abonar con tarjeta en los comercios del país vecino?

Peso chileno hoy: ¿a cuánto cotiza para viajar y comprar este 16 de octubre de 2026?

Viernes 16 de octubre de 2026. El relevamiento de la jornada en entidades financieras y plataformas de cambio, tales como Western Union y Xe, indica que la conversión del peso chileno cotiza hoy en un promedio de:

  • $1.65 por unidad

Entonces, para quienes planifican sus compras del lado chileno, la referencia actual implica que se necesitan aproximadamente $164.821,42 (pesos argentinos) para obtener 100.000 pesos chilenos. Este valor es clave para el cálculo de presupuestos de viaje y consumos con tarjeta en el exterior.

Dólar y peso chileno: ¿a cuánto cotiza el dólar hoy, viernes 16 de octubre de 2026?

Si planificás viajar a Chile este viernes 16 de octubre de 2026 y elegís manejarte en dólares, estos son los valores actualizados de la jornada:

Dólar oficial este viernes 16 de octubre de 2026:

  • $1.480,00 para la compra
  • $1.530,00 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).

Dólar en el Banco Provincia de Neuquén (BPN) este viernes 16 de octubre de 2026:

  • $1.470 para la compra.
  • $1.540  para la venta.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, viernes 16 de octubre de 2026?

En octubre de 2026, los principales pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro continúan operando bajo el cronograma de invierno para garantizar la seguridad vial frente a las contingencias climáticas y las heladas matinales.

Así se encuentran este viernes 16 de octubre de 2026, según el último reporte:

Paso FronterizoProvincia / Ruta de AccesoEstado al 12/09/2026Horario de Atención (Septiembre)Observaciones e Indicaciones Oficiales
Pino HachadoNeuquén (RN 242)CERRADO / InhabilitadoA la espera de nuevo reporteCerrado preventivamente por acumulación de hielo, nieve en calzada y viento blanco en alta montaña. Equipos viales operando en la traza; inhabilitado a la espera de un nuevo reporte de evaluación oficial.
Cardenal SamoréNeuquén / Río Negro (RN 231)HABILITADO con precaución08:00 a 19:00 hsCalzada despejada con precipitaciones aisladas e hielo matinal en cotas altas. Portación obligatoria de cadenas físicas.
Mamuil MalalNeuquén (RP 60 / Junín de los Andes)HABILITADO con precaución08:00 a 19:00 hsTramo de ripio afectado por barro y baja adherencia debido a heladas matinales. Uso obligatorio de cadenas.
IcalmaNeuquén (RP 13 / Villa Pehuenia)HABILITADO con precauciónEgreso: 08:00 a 18:00 hs
Ingreso: 08:00 a 19:00 hs		Acumulación de nieve e hielo en zonas altas (acceso Batea Mahuida). Habilitado para vehículos menores y 4×4 con cadenas obligatorias.
Hua HumNeuquén (RP 48 / San Martín de los Andes)HABILITADO con precaución08:00 a 20:00 hsPaso mixto (terrestre/lacustre). Ripio poceado con sectores de barro. Cadenas obligatorias y reserva previa confirmada en barcaza.
Pérez RosalesRío Negro (Bariloche / Puerto Blest)HABILITADO08:00 a 18:00 hsOperativo con normalidad para turismo lacustre, sujeto a condiciones de navegabilidad.
PichachénNeuquén (RP 6 / El Cholar)INHABILITADO / CERRADOTemporada invernalInhabilitado por período de veda invernal debido a la acumulación de nieve.


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Este viernes 16 de octubre, la divisa trasandina registró otra suba en las pizarras de referencia respecto a lo relevado en la jornada previa, un dato clave para los viajeros de Neuquén y Río Negro que planifican cruzar a Chile. Ante este escenario, reaparece la duda a la hora de definir la mejor estrategia de pago: ¿conviene comprar efectivo o sigue siendo más conveniente abonar con tarjeta en los comercios del país vecino?

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