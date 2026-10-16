Dólar oficial hoy: las pizarras del Banco Nación este viernes 16 de octubre 2026 y las claves del cierre semanal

En el cierre de una nueva semana de operaciones, el circuito cambiario ratifica un ritmo de tranquilidad en la oferta de dólar oficial que despeja presiones sobre los mostradores y fortalece la certidumbre de los precios internos.

Lejos de las corridas o tensiones típicas de fin de semana, la plaza formal de dólar oficial opera con absoluta normalidad en las sucursales bancarias, en sintonía con un mercado mayorista ordenado y cotizaciones bursátiles que marcan un compás de calma para empresas y consumidores.

Viernes 16 de octubre 2026: dólar oficial en el Banco Nación y cotizaciones

En los mostradores y en la banca digital del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial minorista concluye este viernes 16 de octubre 2026 a $1.480 para la compra y a $1530 para la venta.

Por su parte, el relevamiento general de entidades bancarias fiscalizado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) exhibe una franja promedio de $1.480 para la compra y $1.540 para la venta.

Viernes 16 de octubre 2026

A continuación, la síntesis gráfica con el mapa integral de las cotizaciones vigentes para la toma de decisiones al cierre semanal:

Cotización Compra Venta Lectura y comportamiento del mercado Dólar oficial (Banco Nación) $1.480,00 $1.530,00 Referencia minorista sin variaciones Dólar oficial (Promedio BCRA) $1.480,00 $1.540,00 Pizarras bancarias del sistema privado Dólar mayorista (BCRA) — $1.513,00 Canal exclusivo para comercio exterior Dólar tarjeta / turista — $1.989,00 Minorista con percepción del 30% a cuenta de Ganancias Dólar blue $1.525,00 $1545,00 Plaza informal en franja de equilibrio Dólar MEP (Bolsa) — $1.535,91 Operatoria bursátil mediante títulos soberanos Dólar Contado con Liquidación (CCL) — $1.617,81 Transferencia de activos al exterior Euro oficial $1.715,11 $1.737,60 Cotización institucional de referencia BNA

Fuente: Registros diarios del Banco de la Nación Argentina y del Banco Central de la República Argentina.

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