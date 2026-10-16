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Economía

Dólar oficial hoy: las pizarras del Banco Nación este viernes 16 de octubre 2026 y las claves del cierre semanal

El dólar oficial culmina la semana con referencias estables en el Banco Nación, mientras el Banco Central sostiene el equilibrio de reservas y el dólar blue consolida una brecha mínima. Todo el esquema de cotizaciones de este viernes 16 de octubre 2026.

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Redacción

Por Redacción

Dólar oficial hoy: a cuánto cotiza en las pizarras del Banco Nación.-

Dólar oficial hoy: a cuánto cotiza en las pizarras del Banco Nación.-

En el cierre de una nueva semana de operaciones, el circuito cambiario ratifica un ritmo de tranquilidad en la oferta de dólar oficial que despeja presiones sobre los mostradores y fortalece la certidumbre de los precios internos.

Lejos de las corridas o tensiones típicas de fin de semana, la plaza formal de dólar oficial opera con absoluta normalidad en las sucursales bancarias, en sintonía con un mercado mayorista ordenado y cotizaciones bursátiles que marcan un compás de calma para empresas y consumidores.

Viernes 16 de octubre 2026: dólar oficial en el Banco Nación y cotizaciones

En los mostradores y en la banca digital del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial minorista concluye este viernes 16 de octubre 2026 a $1.480 para la compra y a $1530 para la venta.

Por su parte, el relevamiento general de entidades bancarias fiscalizado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) exhibe una franja promedio de $1.480 para la compra y $1.540 para la venta.

Viernes 16 de octubre 2026

A continuación, la síntesis gráfica con el mapa integral de las cotizaciones vigentes para la toma de decisiones al cierre semanal:

CotizaciónCompraVentaLectura y comportamiento del mercado
Dólar oficial (Banco Nación)$1.480,00$1.530,00Referencia minorista sin variaciones
Dólar oficial (Promedio BCRA)$1.480,00$1.540,00Pizarras bancarias del sistema privado
Dólar mayorista (BCRA)$1.513,00Canal exclusivo para comercio exterior
Dólar tarjeta / turista$1.989,00Minorista con percepción del 30% a cuenta de Ganancias
Dólar blue$1.525,00$1545,00Plaza informal en franja de equilibrio
Dólar MEP (Bolsa)$1.535,91Operatoria bursátil mediante títulos soberanos
Dólar Contado con Liquidación (CCL)$1.617,81Transferencia de activos al exterior
Euro oficial$1.715,11$1.737,60Cotización institucional de referencia BNA

Fuente: Registros diarios del Banco de la Nación Argentina y del Banco Central de la República Argentina.

Neuquén y Río Negro viernes 16 de octubre 2026: cotización dólar oficial en la Patagonia

Viernes 16 de octubre 2026
JurisdicciónEntidad Bancaria RegionalCompraVenta
NeuquénBanco Provincia del Neuquén (BPN)$1.470,00$1.540,00
Río NegroBanco Patagonia$1.49000$1.540,00


Temas

Banco Central

Banco Nación

Cotizaciones

Dólar

Economía

Patagonia

En el cierre de una nueva semana de operaciones, el circuito cambiario ratifica un ritmo de tranquilidad en la oferta de dólar oficial que despeja presiones sobre los mostradores y fortalece la certidumbre de los precios internos.

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