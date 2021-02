El nivel de actividad se contrajo un 10% en 2020

Comercio. Uno de los sectores que sobrellevó la pandemia con crecimiento.

Dos años consecutivos de recesión, con contracción en el nivel de empleo, aumento en los indicadores de pobreza, endeudamiento récord y fuga de capitales. Tal era el escenario en el cual irrumpió la pandemia en marzo de 2020. Las restricciones establecidas para prevenir la propagación del virus, no hicieron más que profundizar la caída de una economía azotada por la crisis.

Los especialistas anticiparon durante todo el año pasado que el producto bruto se contraería entre el 10% y el 12%. El dato real finalmente vió la luz esta semana, cuando el Indec dio a conocer el Estimador Mensual de la Actividad Económica (Emae) para el mes de diciembre, el cual incluye la evolución agregada de la actividad para los doce meses del año. Las estimaciones dieron en el blanco, en el año de la pandemia, la actividad se contrajo un 10%.

Los matices sin embargo, son la característica saliente del informe oficial, tal como sucedió durante todo el año pasado, con sectores que sufrieron un derrumbe del cual les llevará años levantarse, y otros que no solo no cayeron, sino que experimentaron una expansión durante la pandemia.

Entre los primeros la caída más pronunciada es la de hoteles y restaurantes que se contrajeron un 47,1% durante todo el 2020, en relación al acumulado de 2019. Otro de los sectores más golpeados fue transporte y comunicaciones, que cayó un 19,2%. En ambos casos, la incidencia de las restricciones a la circulación producto del Covid, fueron determinantes. Servicios comunitarios, sociales y personales en tanto, cayó un 14,7%, mientras que la explotación de minas y canteras retrocedió un 9,2%.

Como contracara, existe un nutrido grupo de sectores que finalizaron el año con números positivos, habiendo crecido respecto a la performance registrada en el año 2019. En este lote, el más destacado es la intermediación financiera que creció un 11,3% en los doce meses de 2020 en relación a igual lapso del año anterior. El comercio mayorista y minorista, fue el otro gran ganador durante el año de la pandemia, cerrando el año con un crecimiento interanual del 10,7%. La construcción también se mostró en alza y cerró el año un 6,3% mejor que en 2019. Asimismo la industria, finalizó el 2020 con un crecimiento de 4,5%. Industria, construcción y comercio, son tres de los sectores que movilizan el grueso del empleo registrado a nivel nacional.

Este último es uno de los motivos que encuentran en el equipo económico del gobierno nacional, para pensar positivamente en la recuperación que pueda traer el presente año.

No es el único. El informe publicado por Indec confirma un dato que se viene verificando desde el mes de septiembre. En ese mes de 2020, el ritmo interanual al que caía la actividad era, tal como avisoraban los especialistas, del 11,8%. La desaceleraciñon de la caída interanual se acentuó en octubre (11,3%), noviembre (10,6%), y diciembre (10%). No alcanza para anticipar un rebote en el nivel de actividad, pero si para confirmar que el golpe de la pandemia comienza a quedar atras.

