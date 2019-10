“El problema en 2020 no será el Fondo, sino cómo pagar la deuda interna”

El efecto que generó el resultado electoral de agosto sobre la economía y los mercados financieros en Argentina, aún no se detiene. Por el contrario, se multiplicaron los interrogantes respecto a la dinámica de la economía desde 2020, y sobre las posibilidades de una reactivación en el corto plazo. Para analizar la coyuntura, la economista Diana Mondino dialogó con PULSO, y brindó su perspectiva respecto al escenario actual de incertidumbre.

P: ¿Cuál es el principal problema macroeconómico que padece hoy Argentina?

R: El problema macro de hoy es diferente al que existía hace apenas un mes y medio. La principal dificultad de hoy pasa por los anuncios respecto a esta especie de default de corto plazo y a una posible reestructuración de la deuda, lo cual ha paralizado la economía. Nadie imaginaba este escenario antes de las PASO. Pero en la medida en que uno de los candidatos más votados se refiere repetidamente al tema, se genera un problema. Otra dificultad, pasa por la inestabilidad que representa el tipo de cambio para las cuentas personales y fiscales. El estado recibe ingresos de los impuestos en pesos. No es lo mismo pagar la deuda con un dólar a $45, que con un dólar a $60.

P: El impacto del resultado electoral ¿revela el nivel de fragilidad de la economía?

R: El problema es la notable incertidumbre que se genera por el anuncio de que tal vez en el corto plazo no se pague la deuda, o que se pagaría de tal o cual forma. Eso produce un enorme salto de la tasa de interés, porque las personas intentan resguardarse ante la posibilidad de que el tipo de cambio vuelva a subir. Esos niveles de tasa de interés hacen imposible que una pyme pueda financiarse, con lo cuál el nivel de actividad ha caído mucho.

P: ¿Es lógica la reacción del gobierno posterior a las PASO y los anuncios en materia económica?

R: Los mercados europeos abren antes que en Argentina. Es por eso que la madrugada posterior a las PASO, y dadas las declaraciones previas a las elecciones, hubo inversores que se asustaron con el resultado y decidieron vender las posiciones que tenían en Argentina. Con semejante caída, el efecto es que si alguien quiere invertir en el país, no compra un bono nuevo, sino que elige un bono viejo, que le ofrece una tasa de interés altísimo. Eso deja sin financiamiento al gobierno argentino. Esa imposibilidad de contar con los fondos que necesita para afrontar los compromisos, termina llevando al gobierno a optar por medidas que no están en su ADN, como las restricciones cambiarias o el reperfilamiento de la deuda de corto plazo.

P: ¿Podria repetirse una secuencia similar el lunes 28 si se repite el resultado en la elección general?

R: ¿Cuánto más pueden caer las acciones argentinas? Quiero creer que no. Pero Argentina nunca deja de sorprenderte…

Hacia adelante cuesta imaginar que la solución sea aumentar impuestos, por más que se hagan ciertos anuncios que pueden sonar simpáticos para las bases en campaña.

P: ¿El próximo gobierno asume con la imposición de asumir reformas?

R: Creo que eso es poner el carro delante del caballo. En realidad lo que se impone es que Argentina logre la capacidad de poder afrontar sus compromisos. Primero que nada a nivel interno. Si el déficit fiscal es estructural ¿cómo se pagan los sueldos? En los últimos años la única salida fue el endeudamiento. Y hacia adelante cuesta imaginar que la solución sea aumentar impuestos, por más que se hagan ciertos anuncios que pueden sonar simpáticos para las bases en campaña. Una vez resuelto el frente interno, hay que pensar como se le paga a los acreedores externos.

P: Es decir que será necesario un ajuste todavía más fuerte…

R: Sin duda será necesario un esquema en el que se garanticen las funciones mínimas del estado, y habrá que afrontar el pago de los compromisos, que a diferencia de lo que cree la mayoría, no se encuentra en manos extranjeras. Los bonos argentinos están en su mayoría en manos argentinas, y principalmente en manos de los bancos. Si los bancos no cobran, no le pueden devolver a los depositantes sus plazos fijos. Por eso el principal problema y el más inmediato en 2020, no será el Fondo Monetario. El Fondo en todo caso da consejos para reorganizar la salida, buenos regulares o malos, según quien opine, y suele ser un buen chivo expiatorio a la hora de tomar medidas que son inevitables. Pero el principal problema será la deuda interna.

P: ¿Qué opina de los datos respecto a la pobreza?

R: Es un tema muy complejo, para el cual hacen falta medidas urgentes. Pero siempre tengo la sensación de que si solo atacamos las consecuencias y nunca las causas, jamás vamos a lograr soluciones de fondo. El asistencialismo que lleva ya más de 18 años, solo profundiza el problema. Es necesario estudiar las verdaderas causas de la pobreza.

P: ¿Cuáles son las verdaderas causas según su mirada?

R: Claramente Argentina no tiene la capacidad de generar trabajo, por múltiples motivos. La gente es pobre porque no tiene trabajo. Y no tiene trabajo porque no está educada, porque no está suficientemente calificada para los puestos que existen, y porque no hay oferta de trabajo suficiente. Es decir que hay que pensar en un camino de capacitación y educación de largo plazo por un lado. Y por el otro generar las condiciones para que las empresas puedan crecer, y así se generen ofertas de trabajo. En este sentido hay tres elementos determinantes. Primero es necesario que Argentina piense ‘qué va aproducir’ en el futuro, y si ese producto será destinado al mercado interno o a la exportación. Segundo es imprescindible revisar la carga impositiva. Y tercero, analizar aquellos sectores en que el estado compite con el sector privado en la producción.

Perfil: Diana Mondino

Diana Mondino es Máster en Economía y Dirección de Empresas (IESE - Universidad de Navarra).

Actualmente se desempeña como Directora de Asuntos Institucionales de la Universidad del Cema, donde en 1987 se fundó el primer Máster en Dirección de Empresas de Argentina.

Hasta 2015 fue Regio Head para Latinoamérica de Standar & Poors, con sede en New York y responsabilidades sobre la companía en la región.