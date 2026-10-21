AESA suma tecnología para Vaca Muerta y operará uno de los primeros sets eléctricos a gas de Argentina

Durante su paso por el stand de Diario RÍO NEGRO en la Argentina Oil and Gas (AOG) Patagonia 2026, el CEO de AESA, Diego Pando, realizó un recorrido por los desarrollos de servicios y construcciones que lleva adelante la compañía. Al hacer balance sobre el ritmo operativo del último año, el directivo remarcó que la firma asumió desafíos de gran escala para acompañar la expansión del no convencional.

Entre los hitos más recientes en materia de infraestructura, Pando destacó la puesta en marcha del Nuevo Tren de Fraccionamiento (NTF) de Compañía Mega en Bahía Blanca. Esta obra llave en mano (EPC), que demandó una inversión de US$ 260 millones para procesar líquidos del gas natural de Vaca Muerta, superó con éxito las pruebas de eficiencia hacia el mes de abril antes de su inauguración formal en junio.

A la par de estos avances, la empresa se encuentra en la fase final de otro proyecto logístico determinante para la evacuación del crudo neuquino. AESA está a cargo de la construcción de la Estación Cabecera de Bombeo del Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS) en el norte de Allen, Río Negro, punto de inicio de la traza que transportará el petróleo hacia Punta Colorada. En ese sentido, el CEO confirmó que se encuentran a pocos días de culminar la cabecera de la obra, mientras avanzan en paralelo con proyectos de tratamiento de gas y crudo junto a Pluspetrol y TGS.

Tratamiento ambiental y focalización en el no convencional

En el plano ambiental y de procesamiento de residuos en campo, la firma trabaja junto a la petrolera de bandera en una iniciativa clave localizada en el bloque La Amarga Chica. “Estamos junto con YPF en un proyecto de tratamiento de residuos de pozos, un tratamiento que aprobó YPF este año y se espera terminar a mitad del año que viene. En julio o agosto debería estar lista”, detalló Pando.

Respecto a la reestructuración de su línea de servicios, el ejecutivo sostuvo que la compañía finalizó su estrategia en campos maduros para volcar sus recursos plenamente al desarrollo no convencional. Esta reorientación operativa se refleja en el volumen de su fuerza laboral, que roza las 7.000 personas en las tareas de ejecución. “Vamos a crecer porque estamos alineados al plan de YPF”, aseguró el directivo.

Para sostener ese incremento de personal, AESA articula sus incorporaciones con los programas de formación técnica de la región. “Tenemos el foco puesto en términos de estar focalizados, en términos de que matchee la necesidad con la capacidad que sale del Instituto Vaca Muerta; nuestro foco está puesto en eso”, explicó.

Equipamiento importado para sets de fractura eléctricos y a gas

Ante el incremento de la actividad en la cuenca, la empresa incorporó servicios digitales agregados y anunció la llegada de nuevo equipamiento técnico para la operación en pozos. En esa línea, Pando brindó una primicia sobre los trabajos que ejecutan junto a YPF: “Mañana van a estar llegando los equipos de Estados Unidos al puerto de Buenos Aires, para complementar una parte de YPF en el set eléctrico y en el desplazamiento de diésel por gas en la provisión para los sets de fractura”.

Con esta incorporación, AESA prestará servicio en uno de los primeros sets eléctricos operados a gas del mercado local. La inversión asociada a los equipos que desplazan gasoil por gas y a los componentes eléctricos demandó 7 millones de dólares, dentro de un paquete global de desembolsos en el orden de los 100 millones de dólares para la compañía, cuya facturación supera los 1.000 millones de dólares. “Somos privilegiados”, valoró el CEO al analizar la posición de la firma en la industria.

De cara al mediano plazo, Pando no descartó que la compañía participe a futuro en la construcción e ingeniería vinculada al megaproyecto Argentina LNG. Finalmente, remarcó que contar con la red de proveedores necesaria e invertir de manera constante en tecnología resulta un factor indispensable para mantener la competitividad: “Internamente te cambia muchas cosas”, concluyó.