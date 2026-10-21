TGS acelera dos obras clave para aumentar la capacidad de transporte de Vaca Muerta

Transportadora de Gas del Sur (TGS) avanza con dos proyectos estratégicos para acompañar el crecimiento de Vaca Muerta: la ampliación del Gasoducto Perito Moreno y el desarrollo de una nueva infraestructura para procesar y exportar líquidos de gas natural. En diálogo con Diario RÍO NEGRO durante la AOG Patagonia 2026, el CEO de la compañía, Oscar Sardi, repasó el estado de las obras y los plazos previstos.

La primera prioridad es completar la ampliación del Gasoducto Perito Moreno antes del 30 de abril de 2027, con el objetivo de sumar 14 millones de metros cúbicos diarios de capacidad de transporte y disponer de más gas argentino para el próximo invierno.

Según explicó Sardi, los trabajos avanzan a pleno y cuentan con varios frentes desplegados a lo largo de la traza. Sin embargo, las condiciones meteorológicas representan uno de los principales desafíos para cumplir con el cronograma.

“Estamos jugando contra El Niño”, expresó el ejecutivo, en referencia a las dificultades que las lluvias pueden generar durante la ejecución de las tareas.

El fenómeno climático complica especialmente los trabajos que requieren maquinaria y cargas pesadas, además de dificultar el acceso a los distintos sectores de la obra.

“Son todas tareas que se realizan en el ambiente, con lo cual es lógico que cuando llueve la actividad se demora debido a que se hace muy compleja la logística, especialmente con las cargas más pesadas”, señaló.

A pesar de estas dificultades, el CEO de TGS se mostró confiado en que podrán cumplir con los plazos establecidos. “Aun así estamos confiados de que vamos a llegar en tiempo y forma a cumplir con el compromiso que hemos asumido”, afirmó.

La meta de reducir las importaciones

La ampliación del Gasoducto Perito Moreno apunta a fortalecer la capacidad de transporte desde la cuenca neuquina y permitir que una mayor cantidad de gas de Vaca Muerta llegue a los centros de consumo del país.

Para TGS, uno de los principales beneficios será la posibilidad de reducir las importaciones energéticas durante los meses de mayor demanda.

Sardi destacó que la obra permitirá disminuir las importaciones por más de US$700 millones y reducir la necesidad de recurrir a cargamentos de gas natural licuado (GNL) del exterior. “Va a ser muy importante la cantidad de barcos que vamos a poder reducir con la ejecución de esta obra”, remarcó.

El proyecto también tendrá un impacto sobre los costos de abastecimiento de la industria, al permitir una mayor utilización de los recursos disponibles en el país.

En ese sentido, el ejecutivo subrayó la importancia de aprovechar el gas producido localmente para cubrir las necesidades energéticas nacionales, en lugar de depender de suministros importados más costosos.

La ampliación se presenta así como una pieza central para acompañar el crecimiento de la producción de Vaca Muerta y mejorar la disponibilidad de gas durante el invierno.

TGS puso en marcha su proyecto de líquidos de gas natural

En paralelo con las obras de transporte de gas, la compañía comenzó a avanzar con su proyecto de líquidos de gas natural (LGN), una iniciativa que busca ampliar la capacidad de procesamiento y fraccionamiento para abastecer al mercado interno y potenciar las exportaciones.

Sardi confirmó que todas las órdenes de compra vinculadas con equipos, materiales y construcción ya fueron adjudicadas, lo que permite avanzar con los distintos frentes de trabajo.

“Todas las órdenes de compra ya han sido adjudicadas, tanto para equipos, materiales como para la parte de construcción”, explicó.

Uno de los puntos donde ya comenzaron las tareas es Tratayén, en Neuquén, donde se trabaja en la nivelación de terrenos. En simultaneo, avanzan en Bahía Blanca los preparativos en el puerto, donde se instalarán el área de almacenamiento de productos y la planta de fraccionamiento.

De acuerdo con el cronograma presentado por el ejecutivo, los distintos frentes de trabajo se desarrollarán durante aproximadamente 25 meses. “Es el proyecto más importante en la vida de TGS”, afirmó al dimensionar el alcance de la iniciativa.

La inversión prevista asciende a US$3.000 millones y contempla la generación de unos 4.000 puestos de trabajo directos y 15.000 indirectos durante su desarrollo. Una vez en marcha, el proyecto podría generar exportaciones por alrededor de US$1.200 millones anuales.

El RIGI y la expansión de Vaca Muerta

Otro de los anuncios destacados por Sardi fue la aprobación del proyecto dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una herramienta que busca brindar condiciones favorables para el desarrollo de iniciativas de gran escala.

“Lo más importante es que, si no hay proyecto, no hay crecimiento en la producción de petróleo”, sostuvo el CEO de TGS.

Con esa afirmación, el ejecutivo puso el foco en la necesidad de desarrollar infraestructura al ritmo de la expansión de la producción hidrocarburífera. La capacidad de transportar, procesar y colocar en los mercados los recursos de Vaca Muerta constituye uno de los factores que condicionan el crecimiento de la actividad.