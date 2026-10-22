AOG: Neuquén redobla la apuesta a Vaca Muerta y tendrá el parque industrial más grande del país

La AOG Patagonia 2026 cerrará esta noche sus puertas y se espera que sea con récord de visitantes.

La tercera jornada de la Argentina Oil&Gas Patagonia 2026, la feria más grande del país de la industria petrolera, dejó fuertes anuncios que dejan en claro el interés de la ciudad de Neuquén de participar de forma creciente del auge de Vaca Muerta. Pero además hubo encuentros clave entre las empresas neuquinas y las autoridades de YPF, en la búsqueda de mejorar la constratación de firmas locales.

En el caso de la ciudad de Neuquén, fue el propio intendente Mariano Gaido, quien reveló que el Parque Industrial que la ciudad capital acaba de lanzar este año, no solo reabrirá la nómina para que las empresas neuquinas interesadas en estar presentes puedan tener allí su sede, sino que anunció que ya se definió ampliarlo.

En una entrevista con el Diario RÍO NEGRO, Gaido explicó que «el próximo 3 de noviembre volverá a abrir el registro de inscripción para las empresas interesadas en instalarse en el predio». Y recordó que hubo muchas compañías que no llegaron a anotarse en la convocatoria inicial.

Según detalló Gaido, más de 600 empresas ya se inscribieron en la primera convocatoria y otras 200 permanecen a la espera de una nueva oportunidad.

El Parque Industrial Capital será el más grande del país

El proyecto contemplaba inicialmente una superficie de 1.000 hectáreas, pero la demanda empresarial superó esa extensión, con solicitudes que alcanzaron las 1.372 hectáreas. En función de lo cual, el jefe comunal anunció qe «vamos a ampliarlo a 2.000 hectáreas, se duplica».

Gaido recordó que el desarrollo contempla beneficios impositivos durante diez años y un valor promocional de 20 dólares por metro cuadrado, frente a una tasación que, según explicó, supera los 120 dólares.

También recordó que las empresas interesadas deben ser neuquinas, comprometer inversiones y contratar mano de obra local. De acuerdo con las proyecciones municipales, el desarrollo del parque permitirá incorporar alrededor de 25.000 puestos de trabajo.

Ya con 1.000 hectáreas, el Parque Industrial Capital había logrado posicionarse como el más grande del país, superando por algunas hectáreas al de Pilar. Pero ahora, duplicando su superficie, será por lejos el más extenso de Argentina, dando claras cuentas de el auge de Vaca Muerta.

Más facilidades para las empresas locales

La segunda novedad fuerte del tercer día de la AOG Patagonia 2026, vino de la mano de las empresas neuquinas que están nucleadas en la Fecene, la Federación de Cámaras del sector Energético, quienes mantuvieron un encuentro con el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, el gobernador Rolando Figueroa y el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koening.

El secretario de la FECENE, Daniel González, explicó que en el encuentro se abordó el pedido de las empresas neuquinas para poder incrementar su participación en los proyectos en marcha y por venir, para lo cual se pautaron varias líneas de trabajo.

Una de las herramientas que se analizó fue una serie de capacitaciones para que las empresas locales puedan mejorar su gestión, pero también se planteó la posibilidad de avanzar en un sistema de financiamiento especial a través del Banco Central de la República Argentina (BCRA) por medio del cual podría contar con facilidades en maniobras como la venta de certificados de trabajo con YPF, con un mayor aval.

Además, este programa podría tener un apoyo adicional de parte del Banco Provincia de Neuquén (BPN) para mejorar la tasa de descuento que se hará en los pagos.

«Las empresas neuquinas no es que ponemos un cerco y no queremos que nadie más entre, sino que queremos mejorar nuestra eficiencia y acceder a más financiamiento que es lo que necesitamos para poder dar respuesta al crecimiento de la actividad que ya se está viendo», destacó González.

La AOG Patagonia 2026 cerrará hoy sus puertas a las 20 con lo que se espera sea su propio récord, acorde al auge de Vaca Muerta, y es que todo indica que se superará fácilmente la meta de 17.000 asistentes a la exposición en estos cuatro días de actividad.