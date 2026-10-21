Mariano Gaido anunció inversión para la Universidad del Comahue en el Polo Tecnológico de Neuquén

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, anticipó que el municipio proyecta una inversión para ampliar la presencia de la Universidad Nacional de Comahue (UNCo) en el Polo Tecnológico de la ciudad. El anuncio surgió durante una entrevista con Diario RÍO NEGRO en la AOG Patagonia 2026, donde también confirmó novedades sobre el desarrollo del nuevo Parque Industrial.

«Vamos a anunciar la creación y la construcción de una universidad en el pueblo tecnológico. Y también te lo doy como primicia, en los próximos días vamos a estar anunciando», adelantó el jefe comunal.

Ante la consulta sobre si se trataba de una nueva universidad pública, Gaido aclaró que la iniciativa consiste en acompañar a la Universidad del Comahue para fortalecer su presencia en el polo tecnológico. «Queremos que la Universidad del Comahue esté en el polo tecnológico, esté en el edificio tecnológico», explicó. En ese sentido, señaló que el municipio realizará una inversión importante, aunque todavía no precisó el monto ni las características del proyecto.

El intendente recordó que la casa de estudios ya está incorporada al tercer edificio del Polo Científico Tecnológico, donde también se prevén actividades de investigación científica y tecnológica junto al CONICET. Además, indicó que el municipio otorgó tierras a distintas instituciones universitarias, entre ellas la Universidad Nacional del Comahue, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad de Flores y la Universidad de la Patagonia.

La iniciativa busca ampliar las posibilidades de formación profesional en la región, especialmente en áreas vinculadas con el desarrollo energético. «Queremos acompañarla para consolidar la educación universitaria, la capacitación universitaria que tienen los neuquinos, rionegrinos, todo este sector de la Confluencia para consolidar el desarrollo de Vaca Muerta con profesionales neuquinos, rionegrinos y de la zona», sostuvo.

Sobre la posibilidad de incorporar una facultad específica, el intendente aclaró que todavía no hay una definición: «Lo tenemos que acordar con la Universidad del Comahue».

El Parque Industrial reabrirá las inscripciones en noviembre

Otro de los anuncios estuvo vinculado con el nuevo Parque Industrial de Neuquén, un proyecto que busca acompañar el crecimiento de las empresas proveedoras de Vaca Muerta. Gaido confirmó que el próximo 3 de noviembre volverá a abrir el registro de inscripción para las empresas interesadas en instalarse en el predio. «Te tengo una novedad, el 3 de noviembre abrimos nuevamente el registro para que aquellas empresas que no pudieron ingresar se anoten», anunció.

Según detalló, más de 600 empresas ya se inscribieron en la primera convocatoria y otras 200 permanecen a la espera de una nueva oportunidad. El proyecto contemplaba inicialmente una superficie de 1.000 hectáreas, pero la demanda empresarial superó esa extensión, con solicitudes que alcanzaron las 1.372 hectáreas. «Vamos a ampliarlo a 2.000 hectáreas. El parque industrial se amplía a 2.000 hectáreas de la ciudad de Neuquén», confirmó.

El intendente destacó que el desarrollo contempla beneficios impositivos durante diez años y un valor promocional de 20 dólares por metro cuadrado, frente a una tasación que, según explicó, supera los 120 dólares. También recordó que las empresas interesadas deben ser neuquinas, comprometer inversiones y contratar mano de obra local. De acuerdo con las proyecciones municipales, el desarrollo del parque permitirá incorporar alrededor de 25.000 puestos de trabajo.

El futuro político en 2027

Durante la entrevista, el intendente también fue consultado por sus perspectivas políticas para 2027 y 2028, aunque evitó anticipar una candidatura o un cargo específico.

«Me veo acompañando el proyecto, creo en los equipos realmente, la ciudad de Neuquén capital está administrada por un gran equipo y voy a acompañar ese equipo», expresó.

Gaido vinculó su futuro con la continuidad de los proyectos de infraestructura, educación y desarrollo productivo de la capital. «Lo más importante es que dejemos una ciudad preparada», concluyó.