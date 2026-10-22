GeoPark multiplicó por tres su producción en Vaca Muerta y apunta a alcanzar los 20.000 barriles en 2028

Ignacio Mazariegos, director de la unidad de Negocios de GeoPark Argentina, en el stand de Diario RÍO NEGRO en la AOG Patagonia 2026. (Foto: Cecilia Maletti)

En su primer año operando en Vaca Muerta, GeoPark consolida un acelerado ritmo de actividad e inversión en la cuenca neuquina. Ignacio Mazariegos, Director de la Unidad de Negocios de la compañía en la Argentina, pasó por el stand de Diario RÍO NEGRO y repasó los principales logros de la gestión, destacando un salto operativo que les permitió triplicar con creces sus volúmenes extraídos en tiempo récord.

El ejecutivo detalló el despliegue técnico ejecutado a lo largo de los últimos meses, el cual incluyó dos campañas de workover y la instalación inicial de seis equipos de bombeo. El cronograma operativo cobró mayor dinamismo a partir del primer trimestre del año: “En marzo ya perforamos los primeros pozos horizontales, en agosto los pusimos en producción y hoy estamos con más de 5.000 barriles diarios”, precisó Mazariegos, al tiempo que remarcó: “Multiplicamos por tres veces y media la producción en un año”.

(Foto: Cecilia Maletti)

Este incremento en la extracción estuvo acompañado por una expansión equivalente en la infraestructura de superficie para procesar y evacuar el crudo. Según explicó el directivo, la firma construyó nuevas facilidades, tendió ductos e incrementó la capacidad de su planta de tratamiento. Estos avances permitieron dar un salto logístico crucial para la operación: “La producción de los primeros pozos ya se multiplicó y hoy estamos saliendo de los camiones para entregar cada vez más volumen a través de ductos”.

En paralelo al desarrollo de las áreas maduras de Loma Jarillosa y Puesto Silva Oeste, GeoPark busca expandir su huella territorial en el no convencional. Recientemente, la compañía resultó adjudicataria del bloque Corralera Noreste en la licitación realizada por Gas y Petróleo del Neuquén (GyP). Se trata de una superficie de 27.000 acres cercana al hub norte de Vaca Muerta, donde la firma tiene comprometida la perforación de dos pozos que proyecta como su próxima frontera de desarrollo.

Respecto a la estrategia regional, Mazariegos puntualizó que el modelo de negocios de GeoPark se apoya en tres pilares geográficos que avanzan en paralelo: Colombia, Argentina y Venezuela. Mientras que la operación colombiana aporta el flujo de caja central de la corporación y Venezuela comienza a dar sus primeros pasos en etapa de redesarrollo, la Argentina se posiciona firmemente como el principal motor de crecimiento y expansión para la compañía en el mediano plazo.

De cara al horizonte operativo cercano, la empresa ya alista un salto cuantitativo en sus métricas de perforación. Para diciembre está prevista la llegada de un nuevo equipo de perforación con el objetivo de iniciar un esquema de trabajo continuo.

“En 2027 vamos a multiplicar la inversión. La idea es pasar de 2 a 10 pozos”, adelantó Mazariegos sobre la aceleración del desarrollo.

El objetivo final de este plan de inversiones apunta a escalar sustancialmente la presencia de la firma en el mercado de hidrocarburos argentino. “La idea es llegar a los 20.000 barriles hacia fines de 2028; es un plan ambicioso pero totalmente realizable con los recursos y activos que tenemos”, concluyó el Country Director, ratificando que la compañía mantiene la guardia alta para evaluar nuevas oportunidades técnicas y económicas que se presenten bajo el nuevo marco normativo del país.