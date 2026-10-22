“La edición 2028 va a seguir estando en Neuquén”: el IAPG confirmó la sede tras un récord de visitantes en la AOG 2026

Martín Kaindl, director de Relaciones Institucionales y Administración del IAPG, durante su entrevista en el stand de Diario RÍO NEGRO en la AOG Patagonia 2026. Fotos Emiliano Ortíz.

Desde el Espacio DUAM, ubicado en Neuquén capital, la séptima edición de la Argentina Oil and Gas (AOG) Patagonia 2026 llegó a su fin tras cuatro jornadas de intensa actividad sectorial. En ese marco, Martín Kaindl, director de Relaciones Institucionales y Administración del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), pasó por el stand de Diario RÍO NEGRO para analizar los resultados de una exposición que superó todas las expectativas iniciales de la organización.

La convocatoria masiva reconfirmó la centralidad de la Cuenca Neuquina en la agenda energética nacional e internacional. Al comparar el ritmo de asistencia con la edición anterior, en la que se registraron cerca de 17.000 personas, el directivo remarcó que las cifras de este año marcarán un nuevo hito para la exposición. “Vamos a estar arriba de los 20.000 visitantes, quizá 22 o 23 y un poco más”, estimó sobre el flujo de profesionales, técnicos y público general que recorrió las instalaciones.

La escala del evento se tradujo en una logística de gran magnitud dentro del predio ferial, que albergó a 550 empresas expositoras y sumó a más de 2.000 personas entre personal de acreditación, servicios y representantes técnicos.

Kaindl destacó el amplio despliegue de grandes maquinarias e insumos de última tecnología para la actividad hidrocarburífera, subrayando que la AOG Patagonia se posiciona como una de las muestras que más ha crecido en el país durante el último período. Para hacer frente a esta expansión, la organización debió coordinar acuerdos estratégicos con el aeropuerto vecino a fin de utilizar su playa de estacionamiento y habilitar así una mayor superficie para los puestos de exhibición.

Un hito institucional de particular relevancia en esta convocatoria fue la concurrencia del mandatario nacional, lo que representó un precedente para los encuentros organizados por la entidad en la región. “Es la primera vez que un presidente en uso de funciones se presenta en una de las ediciones. Es un hecho relevante que nos sirve a todos, a la feria y a la industria. Esto demuestra el momento que pasa la industria y lo importante que se está convirtiendo en el desarrollo del país”, afirmó el directivo respecto a la participación de Javier Milei en el predio.

En relación con la estructura institucional del IAPG, Kaindl hizo hincapié en el alineamiento entre la expansión de Vaca Muerta y el incremento en el número de asociados que integran la cadena de valor energética.

“El IAPG lo integra toda la cadena de valor de la industria. Estamos creciendo en cantidad de empresas, la mayoría es mucha de la cadena de valor que va creciendo, lo que tiene que ver con el momento que la industria está viviendo”, explicó.

En esa misma línea, remarcó la visión participativa del organismo al sostener que “en el IAPG nos interesa que la empresa sume valor, y la sustentabilidad del instituto está si las empresas participan”.

Otro de los ejes centrales abordados por el directivo fue el rol clave de la formación técnica ante las elevadas demandas operativas del sector petrolero y gasífero. El IAPG mantiene un programa continuo de capacitaciones específicas para la actividad de exploración y producción, donde la respuesta del público evidencia la búsqueda constante de especialización.

“La demanda es constante”, señaló Kaindl, quien a su vez resaltó el notable interés que despiertan los cursos de capacitación introductoria entre quienes buscan insertarse por primera vez en el mercado laboral hidrocarburífero.

Finalmente, el referente del IAPG repasó el trabajo permanente que realiza la entidad mediante iniciativas técnicas y espacios de intercambio profesional para incentivar la participación comunitaria e industrial. Como cierre de su balance y ratificando la trascendencia de Neuquén como plaza para el desarrollo hidrocarburífero de la Argentina, el directivo dejó una confirmación para el próximo año: “La edición 2028 va a seguir estando en Neuquén”, aseguró.