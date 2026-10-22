«La idea es tener el año que viene una base para poder operar y crecer», Clusterciar afianza su expansión en Vaca Muerta y se proyecta en Río Negro

Durante su paso por el stand de Diario Río Negro en la séptima edición de la Argentina Oil and Gas Patagonia 2026, Carlos Etcheverry, CEO de Clusterciar, repasó el presente y los proyectos de expansión del grupo empresario, que ya emplea a más de mil personas y supera los 80 millones de facturación.

En un contexto de alta exigencia para la industria hidrocarburífera, el directivo remarcó que el objetivo central es consolidar la presencia corporativa en la región. “Queremos aprovechar el crecimiento y la presencia y cultura en toda la cuenca neuquina”, afirmó.

Para dar respuesta a las demandas de las operadoras en Vaca Muerta y a las grandes obras de infraestructura de transporte de crudo y gas —tales como los nuevos oleoductos y las plantas de GNL proyectadas en Río Negro y Neuquén—, la compañía implementó el Plan Delta.

Diseñado bajo la conducción de Etcheverry, este esquema de gestión y reestructuración busca optimizar cada proceso productivo y operativo bajo la premisa de que la organización “tiene un plan para cada mini objetivo”.

Carlos Etcheverry CEO de Cluesterciar en el Stand de Diario Río Negro. Fotos Emiliano Ortíz.

El entramado corporativo de Clusterciar se estructura en cuatro empresas principales que operan de forma articulada junto a la Fundación Potenciar CIAR. Entre ellas se encuentra CIAR S.A., enfocada en ingeniería, la cual potencia el desarrollo del Plan Delta mediante una alianza estratégica con Japón orientada a incorporar inteligencia artificial para optimizar procesos.

A su vez, Trace Group lidera el área de inspección con una participación creciente en proyectos clave como el VMOS (Vaca Muerta Oil Sur), mientras que RSN se especializa en la gestión de talentos y Alitaware concentra el desarrollo de software.

En el plano tecnológico, el grupo lanzó recientemente Verix, una aplicación destinada a vincular de manera directa a las operadoras con las empresas de servicios, consolidando una alianza estratégica. Según destacó el CEO, la herramienta “tuvo un éxito muy grande” en el mercado hidrocarburífero regional.

Desarrollo estrátegico

El desarrollo humano y la educación técnica constituyen otro de los pilares fundamentales del grupo, que este año celebra el vigésimo aniversario de la Fundación Potenciar CIAR. “Es uno de los motivos que hizo que me sumara a este desafío. El desarrollo de personas es la impronta”, señaló Etcheverry, al tiempo que anunció que los festejos se realizarán con una cena de gala en la institución educativa que gestionan en Neuquén.

En este nivel terciario, la demanda se mantiene en niveles muy elevados, con una tasa de terminalidad superior al 97% en carreras específicas de inspección y tecnicaturas, logrando que el 100% de los egresados obtenga salida laboral directa en el sector.

De cara al próximo período, la empresa confirmó su desembarco en el proyecto VMOS sobre la franja rionegrina. “Ya tenemos gente trabajando en Sierra Grande, Punta Colorada. La idea es tener el año que viene una base para poder operar y crecer”, indicó el ejecutivo, quien detalló que ya se encuentran trabajando de manera coordinada con el Gobierno de Río Negro para especializar y reclutar mano de obra local. En este sentido, enfatizó que el propósito fundamental es “dar las capacitaciones específicas para cumplir con la ley 80/20”.