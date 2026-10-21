De VMOS al Argentina LGN: la hoja de ruta de YPF para posicionar al país entre los grandes exportadores mundiales

Durante su presentación en la Argentina Oil and Gas (AOG) Patagonia 2026, bajo el lema “Infraestructura para llegar al mundo: VMOS y LNG”, el vicepresidente de Infraestructura de YPF, Gustavo Gallino —profesional con 44 años de trayectoria en la industria—, trazó un balance detallado de la transformación operativa de la petrolera de bandera. El ejecutivo proyectó un horizonte de inversiones en infraestructura que oscilará entre los 30.000 y 50.000 millones de dólares hacia 2031 para viabilizar el salto exportador del no convencional.

El desarrollo de la infraestructura acompaña la estrategia corporativa trazada desde la conducción de la empresa. “Cuando vinimos hace dos años con una clara visión de cómo manejar los proyectos en el plan 4×4, creamos una vicepresidencia que tenga toda la potencia necesaria para cumplir con este plan”, destacó Gallino.

Según detalló, la reestructuración permitió enfocar los esfuerzos en el activo estrella de la Argentina: “El foco más rentable es Vaca Muerta, monetizar el recurso es fundamental. Vaca Muerta es el activo más grande que tiene Argentina en este momento y la evacuación era lo más importante que teníamos que hacer para producir. «

El foco que tenemos en YPF es la rentabilidad”, según precisó, el salto de escala no busca sólo abastecer el mercado local sino competir directamente en la arena internacional. Gallino subrayó que proyectos de gran envergadura como Argentina LNG transformarán la escala de la compañía, duplicando su tamaño operativo. “Es exponencial el crecimiento que vamos a tener. Hay que hacer plata en el upstream, midstream y exportar. Con estos proyectos nos convertiremos en un país petrolero y con abastecimiento regional”, aseveró, al tiempo que advirtió que la exigencia de eficiencia es crítica: “Si no somos competitivos, todo lo que hagamos no nos va a servir de nada”.

Oleoducto VMOS: avances en Punta Colorada y plazos de exportación

Uno de los ejes centrales de la exposición fue el estado del oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS), iniciativa que registra un avance global del 85% a octubre y que representa un cambio de paradigma en el trabajo integrado de la industria.

La obra contempla una inversión de US$ 2.976 millones e incluye el tendido ya finalizado del ducto, los trabajos en la terminal onshore y el precomisionado en la terminal de despacho de Allen. Según precisó, la meta de evacuación prevé escalas de 180mil, 390 mil y 550 mil barriles diarios, con el objetivo de evaluar si la infraestructura permite alcanzar el millón de barriles.

Respecto a la logística de exportación en el Atlántico, Gallino detalló los desafíos operativos enfrentados en el tramo final del proyecto en Punta Colorada, Río Negro. “Las boyas para la exportación fue uno de los pasos que más complicaciones nos produjo por el cierre del Estrecho de Ormuz. Las boyas ya están en Punta Colorada”, explicó, aunque aclaró que las condiciones climáticas han afectado las tareas de fijación debido a mareas con disparidades superiores a las previstas. }

A pesar de los contratiempos, confirmó que los plazos de despacho se mantienen en agenda: la primera carga en la terminal está prevista para enero de 2027 y se proyecta exportar el primer barco a fines de febrero y principios de marzo de 2027.

Complejo de procesamiento de gas y el megaproyecto de GNL

El desarrollo no convencional requiere adecuar las plantas para el tratamiento de los líquidos asociados al gas (propano, butano, etano y gasolina natural). En ese segmento, Gallino repasó los proyectos para instalaciones de separación e ingeniería de procesamiento (IGTP y NGLs) que conectarán el upstream con las plantas de licuación. “Nos vamos a convertir en el segundo exportador más grande de etano”, remarcó el ejecutivo sobre la ventana de gas rico de Vaca Muerta.

En cuanto al Gas Natural Licuado (GNL), el plan contempla inicialmente la operación de dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG) para procesar metano, más una unidad adicional en evaluación. Las proyecciones de YPF apuntan a sumar 6 millones de toneladas adicionales para alcanzar una capacidad de entre 18 y 24 millones de toneladas anuales de GNL, respaldadas por una terminal terrestre dedicada. Tras la firma de la Decisión Final de Inversión (FID) programada para el 26 de noviembre, la compañía prevé recibir el primer barco licuefactores el próximo año, apoyado en obras offshore y en la construcción de un gasoducto de alta presión de 48 pulgadas de diámetro.

Transformación digital y gestión de proyectos de gran escala

Para absorber este volumen de obras, la Vicepresidencia de Infraestructura desplegó un plan de transformación digital sustentado en la estandarización de procesos, la centralización de información y la creación de «activos digitales» para la operación y mantenimiento. “Entregamos activos que puedan tener vida propia”, señaló Gallino, enfatizando la necesidad de actualizar esquemas operativos.

El volumen físico de los proyectos demandará un incremento sustancial en la fuerza laboral y en la capacidad de contratación. Gallino ilustró el salto de escala señalando que la capacidad en infraestructura se multiplicará por 9, el tendido de ductos por 5,5 y la mano de obra asociada pasará de 3.500 a 45.000 trabajadores. En el caso del oleoducto VMOS, destacó el impacto socioeconómico directo en la región: “VMOS desde que empezó ha pagado US$ 200 millones en sueldos”.

Hacia el final de su intervención, Gallino resumió los objetivos de largo plazo de YPF para situarse entre las diez principales compañías de hidrocarburos del mundo, combinando el desarrollo no convencional con la futura exploración offshore y nuevas energías. Cuestionado sobre la complejidad de administrar múltiples megaproyectos en simultáneo, concluyó que «La planificación es primordial. El rol a futuro de la digitalización es saber usarla; el tema es aggiornarse”.