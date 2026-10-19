López Anadón inauguró la AOG Patagonia 2026: “Argentina es un proyecto neto de exportación por venir”

La séptima edición de la Argentina Oil & Gas Patagonia 2026 quedó oficialmente inaugurada en Neuquén con un acto encabezado por Ernesto López Anadón, presidente del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG). Durante la apertura, el dirigente destacó el crecimiento de la producción de hidrocarburos, el desarrollo de los recursos no convencionales y las oportunidades que se abren para el país a partir de la expansión del sector.

La ceremonia se realizó ante una sala colmada y contó con la presencia del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa; el gobernador de Mendoza; la secretaria de Energía de Río Negro, Andrea Confini; legisladores nacionales, intendentes, ministros y subsecretarios provinciales. También participaron representantes del Gobierno nacional, entre ellos funcionarios de la Secretaría de Economía, directivos de empresas, cámaras empresariales y delegaciones extranjeras.

Fotos Oscar Livera.

En su discurso, López Anadón agradeció la presencia de las autoridades y de los representantes de la industria, y remarcó el momento que atraviesa la actividad energética argentina. “Quiero agradecer a la Presidencia de la Nación. Esta es la séptima edición, nos encuentra llegando casi al millón de barriles, una producción impulsada por el no convencional”, expresó.

En ese sentido, también pidió reconocer el aporte de los yacimientos convencionales a la producción nacional de petróleo y gas. El titular del IAPG señaló que el crecimiento de los recursos no convencionales permitió ampliar la oferta energética y modificar el lugar de Argentina en el escenario internacional.

“Los analistas internacionales ya consideran a Argentina cuando hacen cálculos de oferta de gas y petróleo. Estamos en el mapa de energía a nivel global”, afirmó López An, al referirse a la mayor relevancia del país en los mercados energéticos.

El presidente del instituto identificó tres factores centrales detrás de esta evolución: la incorporación de alta tecnología, las ganancias de eficiencia operativa y un nuevo clima de negocios. Sobre este último punto, destacó el marco normativo y las herramientas impulsadas para promover inversiones, entre ellas el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), además del diálogo entre los sectores público y privado.

López también vinculó el crecimiento de los grandes proyectos energéticos con la articulación entre el Estado y las empresas. En ese marco, sostuvo que las inversiones concretadas y proyectadas dan cuenta de la magnitud que alcanzó la industria y de las posibilidades de expansión que todavía tiene por delante.

Otro de los ejes de su exposición fue el potencial de los recursos de Vaca Muerta. Según indicó, concluyó la evaluación de los recursos técnicamente recuperables, que estimó en 258 trillones de pies cúbicos de gas. El volumen, sostuvo, supera ampliamente el equivalente a cien años de consumo argentino de gas y petróleo, una referencia con la que buscó dimensionar la escala de los recursos disponibles.

“Argentina es un proyecto neto de exportación por venir”, afirmó el titular del IAPG. La frase sintetizó uno de los principales planteos de su discurso: la posibilidad de que el desarrollo de los hidrocarburos consolide un perfil exportador para el país y genere nuevas fuentes de ingreso de divisas.

En esa línea, señaló que, sin el desarrollo de los recursos no convencionales, Argentina debería importar grandes volúmenes de gas y petróleo. En cambio, el aumento de la producción permitió ampliar las exportaciones y mejorar el saldo comercial energético.

“Gracias al crecimiento de la producción exportamos, estamos en un saldo de 10.000 millones de dólares, cifra que puede crecer a 40.000 o 50.000 millones. Estamos haciendo un aporte importantísimo a la economía”, sostuvo.

El impacto de la actividad, según explicó, también se extiende a las empresas proveedoras de bienes y servicios. López estimó que cerca de 10.000 compañías participan de la cadena de valor del petróleo y el gas, con una facturación anual que ronda los 4.000 millones de dólares. “Va a crecer y desparramar mejoras económicas”, señaló, al referirse a las perspectivas para ese entramado productivo.

En materia laboral, el dirigente mencionó unos 70.000 puestos de trabajo directos y entre 250.000 y 300.000 indirectos. Además, planteó que el crecimiento de la actividad demandará más trabajadores y servicios, por lo que consideró necesario avanzar con instancias de capacitación que permitan incorporar nuevas personas a la industria.

“Este empleo va a crecer con la actividad”, afirmó. La expansión de los proyectos de producción, transporte y exportación de hidrocarburos abre así un desafío para la formación de recursos humanos y el desarrollo de proveedores capaces de acompañar las nuevas inversiones.

Durante la apertura, López también hizo referencia al lugar que ocupa la energía dentro de la economía argentina. Recordó que durante mucho tiempo el agro fue uno de los principales sostenes del país y sostuvo que la actividad hidrocarburífera puede contribuir ahora a fortalecer las inversiones, el empleo y el saldo de la balanza comercial.

“Estamos con una oportunidad única”, expresó. En ese escenario, enumeró los recursos y sectores que Argentina puede ofrecer al mundo: litio, cobre, alimentos, gas y petróleo, a partir del desarrollo de la agroindustria, la minería y la industria energética.

La exposición funciona como una muestra de la dimensión alcanzada por el sector y de las oportunidades que busca aprovechar. La edición 2026 reúne a 550 empresas expositoras en una superficie de 25.000 metros cuadrados, cifras que López presentó como una representación de una industria mucho más amplia, integrada por operadoras, empresas de servicios, proveedores y actores de toda la cadena de valor.

Con la apertura oficial, la Argentina Oil & Gas Patagonia 2026 vuelve a reunir en Neuquén a referentes empresariales, autoridades y representantes de distintos eslabones de la actividad. El encuentro se desarrolla en un contexto en el que el crecimiento de la producción, las inversiones y la infraestructura exportadora ocupa un lugar central en las perspectivas del sector energético argentino.