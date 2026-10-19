En vivo | Javier Milei llegó a Neuquén y da su discurso en la inauguración de la AOG Patagonia 2026

El presidente Javier Milei llegó este lunes 19 de octubre a la ciudad de Neuquén para participar de la Expo Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026. A partir de las 17, el mandatario realiza su discurso en el Espacio Duam. Luego de su participación, emprenderá vuelo hacia Madrid, España.

El Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) señaló que se trata de la séptima edición de la exposición en la capital neuquina. Según detalló, contará con unos 11.000 metros cuadrados netos de stands: 6.500 bajo techo y otros 4.500 al aire libre, destinados principalmente a maquinaria pesada y camiones.

El jefe de Estado encabeza el acto de inauguración junto al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el presidente del IAPG, Ernesto López Anadón, quien se encargó de abrir el evento.

Foto: Oscar Livera.

Después, fue el turno del gobernador neuquino, quien esta misma jornada celebró la aprobación del ingreso al RIGI de dos nuevos proyectos de TGS S.A. destinados al tratamiento de los líquidos del gas natural (NGLs). por el trabajo conjunto. «Gracias Luis Caputo por el trabajo conjunto. Nuestro compromiso es que los beneficios de Vaca Muerta lleguen a cada familia neuquina», indicó Figueroa a través de sus redes sociales. En su disertación, destacó que Neuquén se convirtió en la cuarta provincia que más exporta.

Asimismo, destacó la gestión de Javier Milei en el ámbito energético y aseveró: «Este ha sido un gobierno que nunca le puso el pie encima a las provincias».

Foto: Oscar Livera.

Javier Milei habla en la apertura de la AOG Patagonia 2026

En el inicio de su discurso, el presidente le agradeció a la organización y también a los trabajadores petroleros allí presentes.

«Neuquén produce más de 600 mil barriles por día», indicó y destacó el crecimiento en las exportaciones: «Qué tipo de cambio atrasado loco que tenemos», ironizó.

El mandatario cuestionó el cepo, los subsidios y los resultados de la balanza energética en las gestiones anteriores. En este sentido, apuntó que, en este contexto internacional, con el «barril criollo de los kulas» habría un déficit en las cuentas. «Los kukas le decían a Macri que el cemento no se come y ahora cambiaron y dicen que el superávit no se come», relató.

«En otro contexto de la historia argentina hubiéramos volado por los aires. Y ahora es ‘no, pero se crece a dos velocidades’ ¡Antes no se crecía directamente!», sentenció.

A su vez, criticó al periodista de TN, Marcelo Bonelli -a quien nominó «Sobrelli»-, y ante un cuestionamiento de una persona allí presente le respondió: «Los defensores del status quo están por todos lados».

«Es tan deshonesto intelectualmente, tan sucio, tan basura, que se olvidó que cuando nosotros llegamos la inflación corría al uno y medio diario. Es decir que al uno y medio diario en un mes es 56% mensual. No la bajamos del 13, ni del 25, en realidad la bajamos del 56 niveles que están debajo del 2% hace ya varios meses, corriendo al 1,7%. Es decir que hoy la inflación anual subyacente de Argentina ya el propio consumidor viaja en torno al 20%. Vaya que estamos domando a la inflación», añadió.

Noticia en desarrollo.