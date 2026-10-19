Río Negro consolida su apuesta al shale oil con el área Confluencia: hasta dónde llega Vaca Muerta al este

El comienzo del ciclo comercial del área no convencional Confluencia, que opera la empresa Phoenix Global Resources en la lonja rionegrina de Vaca Muerta, representa un punto de quiebre para provincia, ya que es la primera concesión de shale oil que llega a este nivel, indicó la secretaria de Hidrocarburos, Mariela Moya a Río Negro.

También, en medio de otras áreas que están en etapas exploratorias, implica nuevamente una pregunta: qué tan al este llega Vaca Muerta en Río Negro.



“La importancia de esta nueva concesión radica en que se hizo todo el proceso”, afirmó la titular de Hidrocarburos de la provincia, y recordó que el camino arrancó con la licitación de 2022, cuando el no convencional “era como una utopía” en territorio rionegrino.



Los informes técnicos de la Secretaría sostenían que la formación Vaca Muerta podía extenderse a Río Negro, pero su productividad no estaba comprobada, explicó Moya.



Phoenix recibió un permiso exploratorio por tres años (2023-2026) y perforó siete pozos, con resultados que la funcionaria calificó de “muy buenos”.



Uno de ellos, Confluencia Sur X3, produce tres veces más de lo esperado. Eso, explicó, habilitó a la Secretaría de Energía que preside Andrea Confini, a seguir impulsando el no convencional y a aprobar conversiones de concesiones convencionales, como Loma Guadalosa (Pan American Energy, Tango y Continental Resources), y, este año, Entre Lomas, Charco del Palenque y Jarilla Quemada, con la empresa Tango.



Los números respaldan esa lectura. Según Moya, los siete pozos de Phoenix representan hoy el 30% de la producción de petróleo de la provincia y el 50% de las regalías petroleras. Con datos de agosto, Río Negro produjo 650.767 barriles en el mes, y Phoenix aportó el 31%: 194.989 barriles.

«Un desarrollo masivo de no convencional en Río Negro»



“Con esta nueva concesión extendemos todo ese desarrollo, ya tenemos firmemente un desarrollo masivo de no convencional en Río Negro”, sostuvo.



La empresa proyecta un desarrollo a 35 años, pero el compromiso firme se limita a los primeros cinco, lo que la Secretaría llama “primer subperíodo de explotación”.



“Cuando pensamos a largo plazo, no podemos hacer un compromiso a 35 años: las condiciones macroeconómicas de la Argentina pueden variar, el riesgo geológico también”, explicó. En ese plazo, Phoenix se comprometió a perforar 40 pozos nuevos, es decir, dos pads por año, además de un pozo horizontal para seguir reduciendo el riesgo en la zona este del área.



Otro compromiso clave es la construcción de una planta de tratamiento en territorio rionegrino, que según Moya debería estar en funcionamiento en 2029.



Hasta ahora, durante la etapa exploratoria, la empresa usó de forma transitoria infraestructura del lado neuquino, porque la provincia no podía exigir obras hasta conocer la evolución del desarrollo.



“Nosotros queremos el desarrollo del lado de Río Negro con los servicios del lado de Río Negro”, resumió, y mencionó también la toma de agua y el manejo de residuos.



En agosto de este año, la compañía estadounidense Continental Resources firmó un acuerdo para adquirir el 50% de Phoenix Global Resources, empresa controlada mayoritariamente por el grupo suizo Mercuria Energy Group. Tras el cierre de la transacción, ambas firmas conformarán una plataforma conjunta operativa 50/50 enfocada en el desarrollo masivo de sus activos no convencionales en Vaca Muerta, con un plan de desembolso de capital que superará los US$4.000 millones durante los próximos cinco años.



Sobre el ingreso de Continental como socia en la operación en el bloque Confluencia, Moya indicó que la empresa ya participa en Loma Guadalosa y presentó una iniciativa privada para otra área exploratoria, proyecto que anunció el propio Gobernador Alberto Weretilneck en la Jornada de Energía de Diario Río Negro en mayo de este año.



La propuesta está en análisis: como se trata de un área nueva, la provincia debe evaluar las inversiones mínimas y, para declararla de interés público, necesita un informe técnico que la avale.



La funcionaria reconoció que el equipo técnico es reducido y que la Secretaría concentró sus esfuerzos en los últimos años en armar el cuerpo de inspectores para los grandes proyectos de infraestructura que llegan al Golfo San Matías.

La frontera de Vaca Muerta al este, en Río Negro



En cuanto al avance de la frontera de Vaca Muerta hacia el este, la funcionaria fue cauta. Pegados a Neuquén están Confluencia y, luego, los permisos exploratorios de Cinco Saltos Norte (Capex) y Cinco Saltos Sur (PAE). Más al este se ubica el área Lago Pellegrini, que tuvo exploración convencional.

Actualmente se perforan dos pozos con objetivo no convencional en Loma Guadalosa y otros dos en Charco del Palenque, a cargo de Tango, y cada resultado actualiza el mapa. “Por eso a veces somos precavidos”, dijo, y explicó que prefieren esperar los resultados antes de redefinir la frontera. Ese mapa, que incorpora los nuevos datos y abarca también la zona norte, se presentará en la feria de petróleo y gas.

El origen de Vaca Muerta en Río Negro



El trabajo sobre Vaca Muerta, recordó Moya, empezó en 2019, cuando el equipo técnico presentó un estudio en un congreso de geología. Las empresas mostraban escepticismo hasta que Phoenix presentó en 2022 una iniciativa privada para Confluencia Norte y Sur. “Nosotros buscamos oportunidades para la provincia, pero que sean reales”, subrayó. El balance a tres años es de cinco concesiones de explotación con objetivo no convencional, dos permisos exploratorios otorgados y tres proyectos en análisis, entre ellos dos áreas hoy en manos de YPF.



Respecto de las regalías, Moya precisó que el petróleo de Río Negro es sin gas asociado. Los ingresos por regalías petroleras del mes de agosto, cobrados en septiembre, fueron de 7.034.533 dólares.



Al cerrar, la secretaria planteó tres objetivos para el sector: consolidar el cuerpo de inspectores para controlar los grandes proyectos de transporte, desarrollar el no convencional en la parte marginal de Vaca Muerta y sostener la continuidad operativa de los yacimientos convencionales.



Hoy la provincia tiene 30 áreas convencionales y, si bien su rentabilidad es cada vez menor, “no nos podemos olvidar de la historia que tiene Río Negro con el convencional”. En 2025 se hicieron prórrogas para extender la actividad en áreas con reservas, y ahora se relicitan las que quedaron sin operador por quiebras de empresas, como Puesto Flores, Estancia Vieja, Magdalena, Rincón, Puestos Morales y Medanito. Para mantener las fuentes laborales, la provincia reconoce beneficios como la baja de regalías y un programa de incentivo con una reducción del 6% sobre la producción incremental.

Etapas e inversiones del plan de desarrollo

El Plan de Explotación de Phoenix para el primer período de cinco años prevé la perforación y terminación de 40 pozos horizontales entre 2027 y 2031, junto con la construcción de la Planta de Tratamiento de Confluencia.



La inversión total estimada para esta primera etapa asciende a U$S 494,4 millones.



El proyecto también contempla un escenario de desarrollo de largo plazo que podría alcanzar hasta 205 pozos, incluidos los siete ya perforados durante la etapa exploratoria, con inversiones globales estimadas en más de U$S 3.000 millones a lo largo de aproximadamente 13 años.