Río Negro proyecta un cambio de escala: «Tenemos Vaca Muerta en nuestro territorio y estamos empezando a desarrollar ese potencial», aseguró Confini

Con grandes obras de infraestructura en ejecución y proyectos de alcance global en carpeta, Río Negro empieza a consolidarse como un actor productivo de peso en el mapa energético nacional. En diálogo exclusivo con EnergíaOn, Andrea Confini, Secretaria de Energía y Ambiente de Río Negro, explicó que el megaproyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) marca un cambio de escala para la provincia.

El proyecto VMOS preveé comenzar a operar con una capacidad de alrededor de 180.000 barriles diarios y se espera que ese numero alcance los 550.000 barriles por día. La infraestructura va a conectar la producción de Vaca Muerta con Punta Colorada y, desde allí, directamente con los mercados internacionales.

«Ya no estamos hablando de un proyecto en los papeles. Hoy tenemos las obras avanzando, el ducto terrestre, la terminal, el sistema submarino y las dos monoboyas que ya llegaron a Río Negro y que permitirán cargar grandes petroleros a unos siete kilómetros de la costa. Es decir, la transformación ya se puede ver», argumentó Confini.

«Para nosotros esto tiene dos dimensiones. Una es nacional, porque resuelve un límite que tenía Vaca Muerta para sacar su producción al mundo. Y la otra es provincial, donde Río Negro pasa a ocupar un lugar central en la exportación de petróleo de la Argentina. El desafío es aprovechar esa infraestructura para que también impulse nuestra propia producción«, agregó.

Argentina LNG, los pasos a seguir

Argentina LNG es un megaproyecto de exportación de energía que busca transformar el gas natural extraído de Vaca Muerta en Gas Natural Licuado (GNL) para enviarlo a los mercados internacionales. Foto gentileza.

Abordando los grandes proyectos energéticos en el territorio, en lo que respecta al proyecto Argentina LNG, Confini sostuvo que las tareas continúan en diversas fases técnicas, de ingeniería y ambientales. Actualmente se realizan estudios en el Golfo San Matías mientras se avanza en la evaluación ambiental de sus cuatro componentes: el gasoducto, las unidades flotantes de licuefacción, el poliducto y el complejo industrial.

El proyecto contempla inicialmente dos unidades flotantes con capacidad conjunta para producir hasta 12 millones de toneladas de GNL por año, con posibilidad de ampliarse a 18 millones. Además, prevé procesamiento y fraccionamiento en territorio rionegrino.

«Eso último es muy importante: no queremos ser solamente el lugar por donde pasa la energía. Queremos que una parte cada vez mayor del valor se genere en Río Negro», subrayó.

El próximo paso importante será la audiencia pública convocada el 16 de noviembre en Sierra Grande. “Para nosotros esa instancia es fundamental porque un proyecto de esta magnitud tiene que desarrollarse con información, participación de la comunidad y controles claros”, sostuvo Confini.

Por otro lado, la secretaria sostuvo que la ambición de Río Negro abarca la producción hidrocarburífera en su propio territorio: “Río Negro no quiere ser solamente el camino por el cual pasan el gas y el petróleo de otras provincias. Tenemos Vaca Muerta dentro de nuestro propio territorio y estamos empezando a desarrollar ese potencial”.

El gasoducto tendrá unos 472 kilómetros, podrá transportar hasta 27 millones de metros cúbicos de gas por día y está asociado al proyecto de exportación de GNL de Southern Energy. Foto gentileza.

Consultada sobre el impacto estratégico e industrial que tendrá el desarrollo del Gasoducto San Matías Pipeline en la actividad energética de la provincia, Confini explicó que el gasoducto dedicado es una obra central porque conecta directamente el gas de Vaca Muerta con la costa rionegrina. Sin embargo, su importancia no termina en el gasoducto. «La obra ya está generando movimiento en el Puerto, con transporte, logística, servicios y participación de empresas rionegrinas. Hace unos días comenzaron el traslado de caños hacia la traza y las primeras excavaciones», remarcó.



«Estamos hablando de aproximadamente 40.000 caños y casi 10.000 cargas de camión durante todo el proceso. Eso da una idea de la escala. Cuando una infraestructura de este tamaño atraviesa la provincia, no mueve solamente energía sino que mueve empresas, trabajadores, transporte, alojamiento, comercio y servicios. Nuestro trabajo es lograr que la mayor parte posible de ese movimiento quede en Río Negro«, destacó.

En agosto se descargaron 3.500 caños para el proyecto de GNL de Southern Energy. Foto gentileza.

En cuanto la consulta sobre qué representa para Río Negro el proyecto de GNL de Southern Energy y qué oportunidades puede generar, Confini detalló que «representa el ingreso concreto de Río Negro al mercado mundial del GNL. Es el primer proyecto que está transformando esa posibilidad en obras reales. Ya tenemos trabajos en marcha, caños llegando al puerto, el San Matías Pipeline en construcción y el primer buque licuefactor preparándose para llegar al Golfo San Matías.»

Actualmente ya existe un contrato de venta con Alemania por ocho años, por 2 millones de toneladas anuales de GNL, con entregas previstas desde 2027. «Eso demuestra que no estamos construyendo infraestructura sin destino comercial: hay compradores y hay mercados esperando ese gas», repasó Confini. Para Río Negro significa empleo, proveedores, servicios, actividad portuaria y formación de trabajadores«.

«Estos avances significan empezar a desarrollar conocimientos y capacidades que hoy no tenemos en escala suficiente. Queremos que, cuando esta industria esté funcionando a pleno, encuentre cada vez más trabajadores y empresas rionegrinas preparadas para participar», agregó.

Producción propia

Aunque la escala no convencional rionegrina aún es menor que la de Neuquén, Confini valoró la adjudicación de la primera concesión no convencional en Loma Guadalosa y la reconversión de bloques como Charco del Palenque, Jarilla Quemada y Entre Lomas, sumadas a los ensayos en Confluencia Norte y Sur. «Río Negro no quiere ser solamente el camino por el cual pasan el gas y el petróleo de otras provincias. Tenemos Vaca Muerta dentro de nuestro propio territorio y estamos empezando a desarrollar ese potencial», remarcó.

“Veo un Río Negro con cada vez más producción no convencional. Tal vez hoy el gran impacto visual está en los oleoductos, el puerto o Punta Colorada, pero hacia adelante también queremos que haya más petróleo producido dentro de nuestra provincia”, aseguró.

“Lo que cambió es que estamos pasando de preguntarnos si Río Negro tiene potencial a empezar a generar las condiciones para producirlo”, aseguró.

En paralelo, remarcó la necesidad de sostener los yacimientos convencionales maduros como Medianera y Rinconada-Puesto Morales para cuidar la producción y las fuentes de trabajo.

Finalmente, Confini abordó la articulación con los proveedores locales y el desafío de infraestructura en los municipios satélite como Sierra Grande y San Antonio. Precisó que el Registro Provincial de Proveedores Energéticos supera las 530 empresas inscriptas y que alrededor de un centenar operan en rubros de logística, transporte, construcción y servicios especializados. La funcionaria advirtió que “crecer rápido no puede significar crecer mal”, por lo que enfatizó la planificación urbana, la obra pública y la formación de la mano de obra local.

Consultada sobre la posibilidad de un polo petroquímico, pidió prudencia pero destacó que contar con gas, puerto y valor agregado abre las puertas para que Río Negro no sea solo una provincia exportadora de recursos, sino también una provincia industrial.

«Cuando uno tiene gas, líquidos, infraestructura, energía, puerto y acceso a mercados internacionales en un mismo territorio, empiezan a aparecer actividades que antes no eran posibles«, remarcó Confini refiriendose al potencial de los recursos de la provincia.

«El objetivo debe ser ir subiendo escalones. Primero consolidar los proyectos que ya tenemos, después agregar procesamiento y valor y, sobre esa base, atraer nuevas industrias. Ese es el camino que puede permitir que Río Negro no sea solamente una provincia exportadora de recursos, sino también una provincia industrial», explicó.

Confini aseguró que el crecimiento hidrocarburífero exige una activa integración de varios sectores. Foto gentileza.

“Tenemos Vaca Muerta dentro de nuestro propio territorio y estamos empezando a desarrollar ese potencial”, aseguró. Los resultados positivos en Confluencia Norte y Confluencia Sur, sumados al otorgamiento de la primera concesión no convencional en Loma Guadalosa, marcan el inicio de este camino.

Confini aseguró que el crecimiento hidrocarburífero exige una activa integración de varios sectores, “Nosotros no vemos los proyectos como algo aislado. Tenemos que preparar todo el territorio que los rodea. San Antonio, Sierra Grande y las localidades vinculadas a los corredores logísticos van a recibir un movimiento que no tenían antes. Una parte importante es trabajar de manera coordinada con los municipios y con las empresas. Otra es fortalecer la infraestructura”, sostuvo.

“Y una tercera, es formar a nuestra gente. Si llegan miles de oportunidades pero los trabajadores y las empresas locales no reúnen los requisitos para acceder a ellas, habremos perdido parte de la oportunidad”, añadió.

Un camino al salto de escala

Río Negro cuenta con 4 grandes proyectos energéticos que impulsan su salto de escala. Foto gentileza.

De cara a los próximos cinco años, Confini proyecta una reconfiguración profunda del perfil provincial, impulsada por VMOS, el San Matías Pipeline, Southern Energy, Argentina LNG, Duplicar Norte y el desarrollo de Vaca Muerta en Río Negro.

«Río Negro tiene costa, tiene recursos, tiene infraestructura en construcción y tiene una ubicación estratégica. Pero nada de eso alcanza por sí solo. Hubo que generar reglas, previsibilidad y confianza para que estas inversiones llegaran. Ahora empieza otra tarea: lograr que toda esa transformación se convierta en trabajo, empresas, infraestructura y conocimiento que queden en Río Negro. Ahí vamos a medir realmente el éxito de esta nueva etapa«, repasó.

“Si las áreas no convencionales avanzan como esperamos, vamos a dejar de ser solamente una provincia por la que sale la producción para convertirnos cada vez más en una provincia que también produce. Ese es el verdadero cambio de escala”, concluyó.