El Metropolitan Museum of Art convierte su tienda en una galería para su colección de moda

Entrada del Metropolitan Museum of Art o más conocido como MET. Fuente: www.metmuseum.org

Abarcando más de 5000 años de historia, el Metropolitan Museum of Art (o, como lo llaman los neoyorkinos, el Met) es un punto esencial del patrimonio artístico a nivel global, con una colección que alberga desde antigüedades egipcias hasta obras renacentistas y joyas del arte contemporáneo. Sin descansar en sus laureles, el museo busca constantemente formas innovadoras de mejorar la experiencia de sus visitantes y de mantenerse relevante en un mundo en constante cambio.

Por eso el Met transformará su great hall (vestíbulo) en una galería para exhibir durante más tiempo y con mejor preparación la muestra del Costume Institute, una de las más populares del museo. Esta colección, (compuesta por más de treinta y tres mil objetos) representa siete siglos de indumentaria y accesorios de moda para hombres, mujeres y niños, desde el siglo XV hasta la actualidad. También se planea abrir un restaurante en la entrada al museo, que busca dar un mensaje de bienvenida y accesibilidad (distinto al que pueden transmitir sus imponentes escaleras).

La exhibición de The costume institute. Fuente: www.metmuseum.org

«La forma en que los visitantes y las comunidades locales interactúan con las instituciones culturales ha cambiado drásticamente en los últimos años», afirmó el lunes Max Hollein, director y consejero delegado del museo, en una carta a su equipo. «Este proyecto nos brinda la oportunidad de invertir aún más en la experiencia del visitante».

Anna Wintour lidera la recaudación para el nuevo proyecto, que se estima alrededor de 50 millones de dólares. Además de ser la editora de la revista Vogue, apoya desde hace mucho tiempo al Costume Institute (que fue rebautizado en su honor en 2014 como el Wintour Costume Center) y supervisa anualmente la Met Gala (un evento benéfico de los más importantes en la industria de la moda) . «Este proyecto se encuentra en una fase muy temprana», comentó al diario The New York Times, «pero siempre me dedico a ayudar al museo y, por supuesto, al Costume Institute en todo lo que puedo».

Andrew Bolton, el curador a cargo del Instituto de la Moda, explicó la importancia de la renovación al interior del equipo del Met. «Simbólicamente, la nueva galería reflejará el papel central de la moda dentro del museo. La moda, o el cuerpo vestido, es la única forma de expresión artística que conecta todos los departamentos curatoriales del museo y el proyecto proporcionará más oportunidades para colaboraciones interdepartamentales, subrayando la noción de que la moda es el hilo conductor entre las colecciones del museo.»

El museo fue construido en el siglo XIX. Fuente: www.metmuseum.org

El proyecto se completará antes de 2026 en dos fases, empezando por la construcción de la nueva galería de exposiciones de la primera planta, seguida por la renovación de la entrada y el restaurante, accesibles desde el Central Park.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa «Periodismo Humano», una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.