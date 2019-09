Soledad Silveyra y Facundo Arana llegan a la región para (re)presentar “Cartas de amor”, un clásico de teatro leído. La gira comenzará este jueves, a las 22:30, en el Centro Cultural de Viedma. Seguirá el viernes, a las 21:30, en Casa de la Cultura de Roca; el sábado, a las 21:30, en el Teatro Español, de Cinco Saltos; y el domingo, a las 20, en Casino Magic, de Neuquén (ver aparte).

La obra, escrita por A. R. Gurney y dirigida, en este caso, por Selva Aleman, se centra en Melissa y Andrew quienes leen en voz alta las notas, cartas y postales, en las que, durante casi cincuenta años, se cuentan las esperanzas, ambiciones, sueños, decepciones, victorias y fracasos que van teniendo a lo largo de su vida.

Ambos nacidos en el seno de una familia rica y de buena posición, son amigos de la infancia, y su correspondencia comienza con una tarjeta de agradecimiento por un cumpleaños y continúa con postales desde sus lugares de veraneo. Se suceden cartas en las que se manifiesta una atracción mutua, a lo largo de los años.



Estrenada en 1988, gracias a las buenas críticas de entonces, la obra dio el salto a Nueva York y con el tiempo se convirtió en la obra más deseada para la colonia artística del off Broadway.

En un diálogo con “Río Negro”, Soledad Silveyra dio su parecer de la obra y de la versión que protagoniza junto a Facundo Arana. Para la actriz, “Cartas de amor” es una maravilla que la emociona plenamente. “Es una gimnasia del alma, donde te vas a reír, a emocionar, te vas a interesar muchísimo. Existe el aplauso de entrada (es un reconocimiento al actor y a la trayectoria) y el aplauso final para la labor del actor en un año tan difícil, que todos nosotros podamos haber hecho un éxito y llenar los teatros.

Sobre la composición de Melisa, su personaje, la actriz revela: “Hago de mi madre. Fijate que tanto Facundo como yo tenemos como referentes en nuestros antepasados. He tenido una infancia muy difícil, que no es el caso de Melissa, pero tengo a mi vieja en el cielo que todas las noches está conmigo en el escenario. Era una loca linda también”.



Estrenada en 1988 y representada en incontables versiones , “Cartas de amor” llega a la región en su versión dirigida por Selva Aleman. Sobre esta versión, Solita reconoce que ambos fueron creciendo como actores desde que comenzaron con esta puesta. “La vas haciendo y te vas dando cuenta de tantas cosas… Recorrerla tanto nos sirvió. Todos los días descubrimos algo. Eso es lo maravilloso del teatro”.

Sobre la distancia entre las edades de ambos y la dificultad, o no, de sintonizarlas, la actriz responde con sentido del humor:“Soy la mama de Facundo. Tengo un hijo de la edad de Facundo. Él fue el que me dijo: ‘Solita, ¿qué importa? Si ellos atraviesan todas las edades. Un actor puede tener cuarenta y el otro puede tener sesenta o setenta’. Me convenció! Gracias a Dios me convenció.

La pieza teatral dura aproximadamente una hora y veinte, pero, según Soledad, dependerá de cuánto se miren a l as ojos con su compañero, y dice: “Es la primera vez que hago teatro de esta manera”.

Por último, acerca de la complejidad de sostener una relación amorosa por carta, la actriz pone misterio a su respuesta: “Cuando veas la obra te vas a enterar. Los encuentros, los desencuentros, llegar tarde con una carta… Todo pasa ahí”.

Lo que tenés que saber

En Roca

Día y hora: viernes a las 21:30.

Lugar: Casa de la Cultura (9 de Julio 1043).

Entradas: $800 general y $750 socios.

Punto de venta: boletería de Casa de la Cultura.

En Neuquén

Día y hora: domingo a las 20.

Lugar: Casino Magic (Planas 4005).

Entradas: Platea A$800 y Platea B 700. Anticipadas por www.viaticket.com.ar, Tarjeta Actual (San Luis 352) y en boletería de Casino Magic.

