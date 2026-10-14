Alfajores de coco y dulce de leche: tips para que la receta salga perfecta
Para acompañar con la infusión que más te guste. Un bocado delicioso propuesto por @coco.carreno.
Alfajores de coco y dulce de leche: tips para que la receta salga perfecta
Para acompañar con la infusión que más te guste. Un bocado delicioso propuesto por @coco.carreno.
Lista de Ingredientes
huevos: 4
azúcar: 120 gr
esencia de vainilla: 1 cdita.
coco rallado: 300 gr
harina 0000: 40 gr
ralladura de limón: 1 unidad
manteca, derretida: 140 gr
dulce de leche repostero: c/n
Procedimiento
Batir los huevos con el azúcar a blanco o punto letra. Retirar y con batidor de mano agregar la esencia de vainilla, la ralladura de limón e intercalar el coco rallado, la harina y la manteca derretida en forma de hilo. No apurar este proceso para que no se baje tanto el batido.
Paso a paso: torta rápida de ricota
Enmantecar una placa, acomodar una hoja de papel manteca enmantecado por arriba. Con ayuda de un aro cortante de 6-8 cm como guía acomodar 1 cucharada de la mezcla dentro del aro, distribuir bien y levantar al aro. Repetir esta operación dejando espacio entre cada tapa de alfajor.
Hornear en horno precalentado a 180° C por 10-12 minutos hasta que estén dorados. Retirar y dejar enfriar antes de rellenar con dulce de leche.
Tip
Si te gustan los alfajores bañados en chocolate, mezcla 250 g de un buen chocolate cobertura con 25 g de aceite de coco y derretilos juntos. El aceite de coco aligera el chocolate una vez fundido, pero endurece con facilidad cuando enfría, incluso a temperatura ambiente. Si usás aceite común ese efecto no se logra.
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