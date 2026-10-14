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Yo Como

Alfajores de coco y dulce de leche: tips para que la receta salga perfecta

Para acompañar con la infusión que más te guste. Un bocado delicioso propuesto por @coco.carreno.

Redacción

Por Redacción

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Alfajores de coco y dulce de leche: tips para que la receta salga perfecta

Para acompañar con la infusión que más te guste. Un bocado delicioso propuesto por @coco.carreno.

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Lista de Ingredientes

huevos: 4

azúcar: 120 gr

esencia de vainilla: 1 cdita.

coco rallado: 300 gr

harina 0000: 40 gr

ralladura de limón: 1 unidad

manteca, derretida: 140 gr

dulce de leche repostero: c/n

Procedimiento

Batir los huevos con el azúcar a blanco o punto letra. Retirar y con batidor de mano agregar la esencia de vainilla, la ralladura de limón e intercalar el coco rallado, la harina y la manteca derretida en forma de hilo. No apurar este proceso para que no se baje tanto el batido.

Enmantecar una placa, acomodar una hoja de papel manteca enmantecado por arriba. Con ayuda de un aro cortante de 6-8 cm como guía acomodar 1 cucharada de la mezcla dentro del aro, distribuir bien y levantar al aro. Repetir esta operación dejando espacio entre cada tapa de alfajor.

Hornear en horno precalentado a 180° C por 10-12 minutos hasta que estén dorados. Retirar y dejar enfriar antes de rellenar con dulce de leche.

Tip

Si te gustan los alfajores bañados en chocolate, mezcla 250 g de un buen chocolate cobertura con 25 g de aceite de coco y derretilos juntos. El aceite de coco aligera el chocolate una vez fundido, pero endurece con facilidad cuando enfría, incluso a temperatura ambiente. Si usás aceite común ese efecto no se logra.


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