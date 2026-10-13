Bariloche a la Carta 2026: quién se llevó el Plato de Oro y todos los ganadores del festival

Ayer terminó la gran fiesta que es Bariloche a la Carta.

Y su destacadisimo broche fue la premiación de las mejores propuestas de esta última edición, que tuvo al público como protagonista en su elección. Menú «Punto Río Negro» y el de la Feria BALC lo eligió un jurado especial.

Aníbal Ramírez, el elegido para el premio máximo de BALC 2026.

¿Quiénes fueron los ganadores?

PLATO DE ORO

Brazarte – Hotel Sheraton Bariloche Chef: Aníbal Ramírez

Cortejo de Trucha Patagónica

Trucha patagónica, beurre blanc de Vermut Piuke y manzanas del Valle, mousseline de nabo y zanahoria glaseada.

MEJOR ENTRADA

Carnero

Pan, Humo y Río

Torta frita, trucha ahumada, manzana asada e hinojo.

MEJOR POSTRE

Llao Llao Resort, Golf & Spa- Restaurante Patagonia

Recorrido dulce por Río Negro.

MEJOR PLATO CERVECERÍAS, BARES Y CAFÉS

Maleza

Contraste de tinta sobre mar:

Pan Bao en tinta de calamar relleno con láminas de trucha cocida, acompañado con crema ácida de yogurt con ciboulette, encurtidos de cebolla morada y zanahoria, cremoso de palta cubierto con brotes y flores comestibles.

Mecha Solís, una de las cocineras más respetadas de su generación.

MENÚ PUNTO RIO NEGRO

Solís

Entrada:

– Stracciatella, frutillas, miel de peperonchino

– Paté de higaditos de pollo, hojaldre, frambuesa, mostaza y crema ácida

– Riñoncitos de cordero a la provenzal y papas pay

– Humita Brulé y queso Gascony

Plato Principal:

– Polenta blanca, langostinos, nduja

– Lomo de ciervo, papas Dauphine y salsa bearnesa de pimienta de Sichuan

Postre:

– Parfait de Avellanas y mamusch-crema

– ⁠Cremoso de chocolate Mamuschka, inglesa de menta, garrapiñada de nibs de cacao.

Incluye: Una copa de vino old vine

MEJOR PLATO FERIA BALC

Carnicerías del Barrio & Patagonia Bbq

Pan de papa hamburguesa de jabalí casera, ketchup de frambuesa, cebolla caramelizada y lechuga arrepollada.

Más de 70.000 personas disfrutaron de la última edición de Bariloche a la Carta.

Por qué Ramírez eligió el menú que lo llevó al máximo galardón

“Elegí este menú porque es Río Negro en tres pasos.

“Estepa – Bosque y Rescoldo” (pan a la brasa, manteca de frutos rojos y paté de cordero), “Cortejo de Trucha Patagónica” (con Vermut Piuke y manzanas del Valle) y “Matices de Lavanda y Maqui” representan lo que nos identifica: el productor local y el respeto por la materia prima. Quise unir el lago, el valle y la estepa en un mismo recorrido”.

“Para mí es importante que cada plato cuente de dónde venimos. No es solo cocinar rico, es poner en valor lo que la provincia produce con tanto esfuerzo, desde la trucha y el cordero hasta la manzana, la lavanda del Limay y el maqui”.

Finalmente, Ramírez dijo a “Río Negro”: “Mi cocina respeta el territorio y lo celebra. Eso es Brazarte, y eso es lo que queremos llevar a esta edición de BALC”.

El Centro Cívico albergó también a BALC en su feria, espectáculos y encuentro con los productores, cocineros y emprendedores.

Mecha Solís, otra de las ganadoras

Este año se sumó Solís Cocina al circuito BALC, el proyecto que Mecha Solís abrió en 2025 en Península San Pedro. Después de una extensa trayectoria, la cocinera eligió Bariloche para crear un espacio más cercano, relajado y familiar, con una carta que acompaña las estaciones y explora los productos del entorno.

La llegada de Solís al Circuito confirma algo que BALC viene reflejando desde hace tiempo: grandes cocineros eligen la ciudad no solamente como escenario, sino como lugar para vivir, producir y construir proyectos con identidad propia.

Hoy por hoy es una de las cocineras más respetadas de su generación, con una trayectoria que incluye Noma, Olsen, Tegui y Café San Juan, y que hoy desarrolla en Bariloche una cocina propia, honesta y profundamente vinculada con el producto.

Cómo se llegó a esta premiación

Del 5 al 12 de octubre, el Circuito Gastronómico de Bariloche a la Carta 2026 desplegó más de 90 propuestas en distintos puntos de la ciudad. Durante ocho días, restaurantes, bares, cervecerías y hoteles presentaron menús de entre uno y tres pasos especialmente creados para BALC, con valores promocionales y beneficios que buscan acercar la diversidad gastronómica de Bariloche a un público amplio.

La dinámica es simple: cada establecimiento diseñó un menú que representa su identidad y lo ofreció a un valor especial durante la semana de BALC.

Todas las propuestas podían consultarse en www.barilochealacarta.com/el-circuito.

Allí se estaban las fotografías de los platos, la composición completa de cada menú, su precio, los horarios, la ubicación y las características de cada establecimiento. La plataforma permite buscar y ordenar las opciones por zona, tipo de cocina, horario y alternativas de alimentación, para que cada visitante pudiera anticipar su recorrido y armar su propia experiencia.

El Circuito también invitó al público a ser protagonista. Después de probar las propuestas, los comensales podían ingresar a la web y votar el mejor plato de BALC 2026, una elección que cada año reconoce el trabajo, la creatividad y la identidad de las cocinas participantes.

Más que una guía de restaurantes, el Circuito funciona como una fotografía del presente gastronómico de Bariloche: muestra los proyectos que recién comienzan a construir su camino, los establecimientos que forman parte de la identidad de la ciudad y una generación de cocineros que, después de años de trabajo, logró posicionar su cocina dentro y fuera de la Patagonia.