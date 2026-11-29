El Concejo Deliberante aprobó la creación de un nuevo servicio para la cremación de canes y felinos domésticos en la ciudad. Se trata de una iniciativa del MPN que fue abordada en la comisión de Hacienda y logró el voto unánime de los presentes en la última sesión del jueves 26 de noviembre.



La nueva tasa para este servicio está incorporada en la ordenanza tarifaria 2027 que se va a votar el 3 de diciembre, con entrada en vigencia el 1 de enero.



Según explicó el presidente de la comisión, José Luis Artaza, la cremación de animales no humanos se llevaba a cabo en Fernández Oro y ahora se podrá realizar en Neuquén capital. El servicio costará 20.000 pesos, con un precio mayor si se hace la entrega de las cenizas del animal doméstico.

Una alternativa regulada



El proyecto planteó la necesidad de generar una alternativa regulada y ambientalmente adecuada para la gestión de los restos al finalizar el ciclo vital de los gatos, perros y animales de compañía de las familias de Neuquén.



Se indicó la necesidad de resolver de modo urgente la disposición de los restos de forma sanitaria y “éticamente segura”, según se indicó, ante los usos y costumbres de los residentes de llevar a cabo el enterramiento de la mascota en espacios públicos o domiciliarios “no aptos”.



El “servicio de cremación de animales no humanos” buscará otorgar a los vecinos« «una alternativa pública, accesible , digna , segura y ambientalmente adecuada», para la disposición final canes y felinos de compañía.

Se prestará en dos modalidades: con entrega de las ceniza en una urna básica biodegradable o en el recipiente que aporte y sin entrega de cenizas, que serán depositadas en el espacio que la autoridad de aplicación lo determine.

En caso de que se detecte que el animal tiene signos de violencia, se suspenderá la cremación y se derivará el caso a la fiscalía.